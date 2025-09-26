Com gol e assistência, Diego Torres festeja bom momento no Guarani e projeta reta final da Série C

Um dos grandes destaques do Guarani na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro é o meia Diego Torres. No último sábado (20/9), o argentino garantiu a vitória bugrina sobre o Brusque por 1 a 0, ao marcar de pênalti diante da torcida no Brinco de Ouro.
Além do gol, Diego Torres já havia contribuído com uma assistência na vitória sobre o Náutico por 2 a 0, pela segunda rodada dos quadrangulares decisivos. Somando ainda o desempenho na reta final da primeira fase, o camisa 10 participou diretamente de cinco gols nos últimos sete jogos, confirmando seu poder de decisão no meio-campo do Guarani.
``Estou muito feliz pelo momento que vivo aqui. Sempre procuro ajudar a equipe, seja com gols ou assistências, e fico contente de poder contribuir em jogos tão importantes. A confiança do grupo e da comissão me dá tranquilidade para jogar meu melhor futebol´´, afirmou o meia, que recentemente chegou a marca de 50 assistências no futebol brasileiro.
Restando três jogos para o fim da segunda fase, o Bugre ocupa a 2ª posição do Grupo B, dentro da zona de acesso à Série B. Focado na classificação, Diego Torres destacou a preparação e a mentalidade do elenco para os próximos compromissos.
``Sabemos da responsabilidade que temos nessa reta final. A Série C é muito equilibrada, cada ponto pode decidir a classificação, então precisamos estar concentrados em cada detalhe. Estamos trabalhando forte para manter o nível de atuação e buscar essa o acesso´´, completou o argentino.
O próximo jogo do Guarani é contra o Brusque no Augusto Bauer, às 19h30 deste sábado (27).
Foto: Divulgação /Guarani - Fonte: AV
