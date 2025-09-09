Decisivo diante do Guarani, Bruno Lopes possui números positivos pela Ponte Preta

Atacante possui quatro gols marcados e uma asistencia na atual temporada
No último derby campineiro, a Ponte Preta venceu por 1 a 0 o rival Guarani e iniciou muito bem a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Resultado que contou com mais uma bela atuação do atacante Bruno Lopes, responsável pela assistência para o gol, que culminou no triunfo da Macaca.
O passe para o tento anotado por Jonas Toró comprova apenas a grande fase vivida pelo atacante desde que chegou ao Moisés Lucarelli, depois de ter defendido as camisas de Amazonas e Maringá na temporada passada.
Afinal de contas, o homem de frente conta agora com cinco participações em gol em 21 jogos disputados.
Superando por exemplo o desempenho do ano passado quando teve quatro participações ofensivas ao longo de todo 2024.
Os números do atacante ganham ainda mais relevância ao verificar que ele foi titular em apenas cinco dos 11 jogos disputados pela Ponte Preta na Série C. Atualmente, Bruno Alves é também o segundo jogador que mais balançou as redes dos adversários na competição nacional vindo do banco de reservas, com dois tentos anotados.
Foto: Divulgação / Ponte
