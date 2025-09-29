Renato vê temporada positiva e festeja oportunidades pelo profissional do Oeste

Zagueiro teve grande destaque ao longo do ano tanto na base quanto no profissional do Oeste
Peça importante do Sub-20, o zagueiro Renato também teve destaque importante no profissional do Oeste ao longo da temporada. Com direito a primeiro gol e jogos pelo time principal do Rubrão, o defensor tem tido um ano especial.
Diante disso, o beque ressalta a importância de 2025 para a sua carreira.
``Essa temporada representa muito para mim. Sempre sonhei em estar no profissional e vejo Deus cumprindo promessas na minha vida. Cada treino e jogo são oportunidades que Ele me deu e procuro aproveitar ao máximo´´, afirmou.
Já sobre os desafios na equipe de cima, o jovem de 19 anos aponta alguns aspectos do estilo de jogo.
``A principal diferença (base e profissional) é a cobrança e a intensidade. No profissional não tem espaço pra erro, mas com fé em Deus e muito trabalho eu vou me adaptando cada vez mais´´, disse antes de completar.
``A lição que mais levo é a humildade. Observar os jogadores mais experientes me ensinou que, mesmo no alto nível, é preciso manter os pés no chão. Com Deus na frente, sei que vou seguir firme na minha caminhada´´, concluiu.
