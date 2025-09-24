Concurso de Crônicas e Contos 2025 do Museu do Futebol: inscrições terminam no dia 5 de outubro

As 20 pessoas vencedoras receberão prêmio em dinheiro e terão suas crônicas publicadas em livro. O tema é Futebol Americano e, por conta disso, o concurso aceitará textos em espanhol, desde que os escritores residam em território nacional
A paixão pelo futebol sul-americano é tema da edição 2025 do Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. E quem deseja concorrer com seu texto deve ficar atento: as inscrições estão abertas até 5 de outubro. Em parceria com a Revista Placar, o concurso tem como tema o futebol praticado na América do Sul – tema da próxima exposição temporária do museu. Por isso, uma das novidades é que, pela primeira vez, o concurso aceitará textos em espanhol. Ao todo, 20 trabalhos inéditos receberão premiação em dinheiro e serão publicados em livro.
Os prêmios serão divididos assim: R$ 3.000,00 mil para o texto classificado em primeiro lugar, que também será publicado na Revista Placar; R$ 2.000,00 mil para o segundo colocado; R$ 1.500,00 mil para o terceiro; e R$ 500,00 reais para quem ficar da 4ª à 20ª posição. Todos os vencedores farão parte de um livro e serão publicados e divulgados também no site do Museu do Futebol.
Os participantes podem soltar a imaginação compondo crônicas e contos que abordem a prática do futebol na América do Sul, considerando o caráter inventivo e festivo que o esporte adquiriu na região, em especial nos países integrantes da CONMEBOL (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). Neles, o futebol tem em comum a história de chegada através da elite europeia e rápida apropriação pelas classes populares, tornando-se um verdadeiro fenômeno das torcidas. Nesse contexto, há muito em comum na prática entre os países e há também muitas tensões, que vão desde a rivalidade entre os clubes e seleções a episódios recorrentes de racismo e preconceito de origem.
Qualquer pessoa pode participar, sejam profissionais da escrita ou amadores. É permitida também a participação de pessoas com menos de 18 anos, desde que apresentem autorização dos pais ou responsáveis. Os textos devem ser inéditos e ter tamanho máximo de 3.300 caracteres com espaço, incluindo título e nome do autor ou autora. Para contemplar a comunidade imigrante, pela primeira vez o concurso aceitará trabalhos em espanhol – desde que o autor ou autora resida no Brasil.
O regulamento, todos os documentos relacionados ao concurso e o link de inscrição estão disponíveis nesta página: https://www.idbr.org.br/concurso-de-cronicas-e-contos-do-museu-do-futebol-2025/
O resultado será divulgado no site do Museu do Futebol e nas redes sociais até o dia 24 de novembro.
Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol - 2025
Tema: Futebol Sul-Americano
Inscrições: de 25 de agosto a 5 de outubro de 2025.
Regulamento e Formulário de Inscrição
Resultado até o dia 24 de novembro no site e nas redes sociais do Museu do Futebol
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
