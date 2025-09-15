segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Ponte 100% na fase decisiva da Série C, Guarani reage em cima do Náutico. No Grupo B os 4 times têm 2 pontos. Ninguém conseguiu vencer!

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)