segunda-feira, 15 de setembro de 2025
Ponte 100% na fase decisiva da Série C, Guarani reage em cima do Náutico. No Grupo B os 4 times têm 2 pontos. Ninguém conseguiu vencer!
Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
