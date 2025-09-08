segunda-feira, 8 de setembro de 2025
Inter de Limeira x Barra-SC e Santa Cruz x Maranhão: semifinalistas da Série D garantem acesso à Série C
Assinar: Postar comentários (Atom)
Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
Nenhum comentário:
Postar um comentário