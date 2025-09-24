Sérgio Guedes vai comandar a Portuguesa Santista na Série A3 do Campeonato Paulista

Treinador retorna para sua quarta passagem pela Briosa
Nesta quarta-feira (24/9), a Portuguesa Santista anunciou o retorno de Sérgio Guedes para ser o treinador da equipe no Paulistão A3 de 2026.
Esta será a quarta passagem do treinador pela Briosa, onde já conquistou o acesso ao Paulistão A2 em 2018 e o título da Copa Paulista em 2023, garantindo também a vaga na Copa do Brasil de 2024.
Ao todo, Sérgio Guedes já comandou a equipe rubro-verde em 143 jogos, com 66 vitórias, 34 empates e 43 derrotas, com aproveitamento de 54%.
A Portuguesa Santista foi rebaixada na atual temporada. E para ter a voltar por cima imediata, a diretoria da Briosa foi buscar um treinador vencedor.
O Conselho Técnico da Série A3 foi marcado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para o dia 15 de outubro.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Briosa
