Reinier, Andreas Pereira, Willian e mais: confira os velhos conhecidos que voltam ao Brasil nesta janela de transferências

Prazo para novas contratações se encerrou nesta terça-feira (2); entenda principais desafios e precauções para readaptação ao futebol brasileiro
A segunda janela de transferências do futebol nacional, que se encerrou na última terça-feira (2/9), foi marcada pela volta de diversos atletas conhecidos do público brasileiro. De jogadores que estavam no Oriente Médio a países dos grandes centros da Europa, a lista de repatriados abrange atletas que se notabilizaram ou foram campeões jogando no Brasil.
Alguns dos nomes que estavam na Europa são: Reinier, transferido do futebol espanhol para o Atlético-MG; Arthur Melo, emprestado pela Juventus ao Grêmio; Andreas Pereira, negociado pelo Fulham junto ao Palmeiras; e Willian, ex-Corinthians que estava no Fulham e fechou com o Grêmio para a sequência da temporada.
Uma das tendências da atual janela de transferências, entretanto, também foi a busca por velhos conhecidos que estavam longe dos grandes centros. Do futebol árabe, por exemplo, voltaram Vitinho, ex-Flamengo e contratado pelo Corinthians; Vina, que se destacou pelo Ceará e retorna ao Vozão; e Alexander, campeão da Libertadores com o Fluminense e contratado pelo Atlético-MG.
Ainda no Oriente Médio, a liga do Catar também perdeu atletas para o futebol brasileiro, como Romarinho, ex-Corinthians contratado pelo Vitória, e Thiago Mendes, formado no São Paulo e negociado com o Vasco na atual janela de transferências.
Principalmente no caso dos atletas que estavam atuando fora dos grandes centros do futebol mundial, a volta ao Brasil pode exigir cuidados a mais no âmbito da preparação para retornar a uma liga com maior número de jogos. O atacante Vitinho, por exemplo, ressaltou as diferenças entre as ligas ao ser apresentado pelo Corinthians:
``O ritmo aqui é alucinante. Na Arábia, tem tempo para treinar, se recuperar e se preparar para o próximo jogo. Aqui não é desse jeito. Estou na expectativa muito grande de começar a jogar, mas preciso de um tempo´´, afirmou à época o atacante, que ainda não atuou por 90 minutos desde a volta ao Brasil.
Quem também corrobora com o tema é Túlio Horta, COO e Head de Operações da Volt Sports Science, plataforma de saúde e serviços para atletas de futebol de elite, ao analisar os diversos fatores que devem guiar a preparação do atleta ao ingressar em uma nova liga.
``A adaptação do atleta a qualquer mudança de liga requer cuidados específicos, uma vez que em cada país as competições têm suas particularidades do ponto de vista de intensidade, dinâmica de jogo e até mesmo cultura local. Isso obviamente se reflete em aspectos da preparação diária que esse atleta precisará ter, pensando em maximizar sua saúde e performance, o que inclui também uma rotina de trabalhos específicos fora do CT e cuidados gerais com a saúde´´, explica.
``Por isso, a preparação para adaptação à nova liga deve levar em conta aspectos como o calendário, tempo de recuperação entre as partidas, clima e o modelo de jogo dos clubes - se a demanda física é maior, se é um estilo de jogo que favorece muito embate entre os atletas, entre outros fatores. Além disso, se adaptar a uma cultura diferente nunca é uma tarefa fácil. Mudança de ambiente requer uma competência de adaptabilidade muito grande e fatores ligados a comunicação e inteligência emocional também entram nesse cuidado´´, complementa.
Fonte: Press FC
Nenhum comentário:
Postar um comentário