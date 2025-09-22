De volta ao time titular do Novorizontino, Nathan Fogaça emplaca sequência invicta na Série B

Recuperado de lesão e de volta ao time titular, Nathan Fogaça vive momento especial com a camisa do Novorizontino. Desde que reassumiu a vaga no ataque, na 25ª rodada da Série B — diante do Atlético-GO — o Tigre não perdeu mais. A equipe emplacou duas vitórias e um empate, desempenho que a levou ao G4 da competição após a 27ª rodada.
A sequência positiva contou com participação direta do jogador de 26 anos, autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária. Nathan ainda alcançou outro feito importante neste período: ultrapassar a marca de 50 partidas de Campeonato Brasileiro na carreira.
``Voltar a jogar depois de período de recuperação é sempre um desafio, mas consegui me preparar bem para ajudar o time. O grupo está muito unido em busca do acesso, e fico feliz por conseguir deixar a minha parcela de contribuição neste momento decisivo´´, destacou o jogador.
``Entrar no G4 é uma grande conquista, mas sabemos que ainda há longo caminho pela frente. Seguimos focados e trabalhando forte em busca dos nossos objetivos na competição´´, concluiu Nathan Fogaça.
O Novorizontino volta a campo nesta terça-feira (23/9), às 19h30, para enfrentar o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA), pela 28ª rodada da Série B.
Fonte: AV - Foto: Divulgação / Novorizontino
Nenhum comentário:
Postar um comentário