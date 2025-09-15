Começa nesta sexta-feira a disputa por vagas na final da Copa Paulista

Comercial, Grêmio Prudente, Primavera e XV de Piracicaba definem os finalistas da Copa Paulista nos dias 27 e 28 de setembro
Estão definidas as datas das partidas de ida e volta das semifinais da Copa Paulista Sicredi 2025. Os primeiros duelos estão marcados para os dias 19 e 20 de setembro e os confrontos decisivos estão previstos para os dias 27 e 28.
Os detalhes foram definidos em conselho técnico realizado na manhã desta segunda-feira (15) no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Comercial, Grêmio Prudente, Primavera e XV de Piracicaba seguem vivos em busca do título da competição.
Conforme o regulamento do torneio, as quatro equipes remanescentes se enfrentarão em jogos de ida e volta com o vencedor no placar agregado de cada confronto avançando à grande final da competição. Em caso de igualdade ao final das duas partidas a vaga será decidida na disputa de penalidades.
Confira as datas, horários e transmissões dos confrontos:
Jogos de ida
19/09, 20h - Comercial x XV de Piracicaba - Ulisses TV
20/09, 17h - Grêmio Prudente x Primavera - YouTube Paulistão
Jogos de volta
27/09, 18h - XV de Piracicaba x Comercial - Ulisses TV
28/09, 15h - Primavera x Grêmio Prudente - YouTube Paulistão
