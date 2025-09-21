Remo demite Antônio Oliveira: 20ª troca de treinador em 27 rodadas da Série B

O Remo luta, luta e não consegue entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, com o grande objetivo de garantir o acesso à Primeira Divisão em 2026. No último sábado (20/9), mesmo atuando dentro de casa, a equipe paraense perdeu do Atlético-GO por 1a 0, e a diretoria acabou demitindo o técnico português Antônio Oliveira.
Foi a 19ª troca de treinador na Série B do Campeonato Brasileiro, que vem sendo concluída a 27ª rodada. O Remo iniciou a competição com Daniel Paulista no comando, mas ele pediu demissão para trabalhar no Sport, na Primeira Divisão.
Apenas seis clubes não trocaram de treinador na atual Série B: AvaÍ (Jair Ventura), Coritiba (Mozart), Goiás (Vagner Mancini), Chapecoense (Gilmar Dal Pozzo), CRB (Eduardo Barroca) e Volta Redonda (Rogério Corrêa).
CONFIRA A DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE B:
1) AMAZONAS: Eduardo Barros caiu e chegou Guilherme
2) ATHLETICO: Maurício Barbieri caiu e chegou Odair Hellmann
3) CRICIÚMA : Zé Ricardo caiu e chegou Eduardo Baptista
4) ATLETICO-GO: Cláudio Tencati caiu e chegou Fábio Mathias
5) BOTAFOGO: Márcio Zanardi caiu e chegou Allan Aal
6) ATHLETIC-MG: Roger caiu e chegou Rui Duarte
7) AMÉRICA-MG: William Batista caiu e chegou Enderson Moreira
8) PAYSANDU: Luizinho Lopes caiu e chegou Claudinei Oliveira
9) REMO: Daniel Paulista pediu demissão e chegou Antônio Oliveira
10) VILA NOVA: Rafael Lacerda caiu e chegou Luizinho Lopes
11) OPERÁRIO: Bruno Pivetti caiu e chegou Alex
12) AMAZONAS: Guilherme caiu e chegou Márcio Zanardi
13) ATLÉTICO-GO: Fábio Mathias caiu e chegou Rafael Lacerda
14) VILA NOVA: Luizinho Lopes caiu e chegou Paulo Turra
15) AMÉRICA-MG: Enderson Moreira caiu e chegou Alberto Valentim
16) CUIABÁ: Guto Ferreira caiu e chegou Eduardo Barros
17) NOVORIZONTINO: Umberto Louzer caiu e chegou Enderson Moreira
18) PAYSANDU: Claudinei Oliveira caiu e chegou Márcio Fernandes
19) FERROVIÁRIA: Vinícius Bergantin caiu
20) REMO: Antônio Oliveira caiu
