Definidas os oitavas de final do Paulista SUB 20 com destaque para dérbi campineiro

Nesta sexta-feira (26/9) conhecemos os ooito clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Palmeiras, São Paulo e Santos, que eliminou o Corinthians, estão classificados. O Botafogo, após eliminar o atual campeão Novorizontino, passou também pelo Red Bull Bragantino, atual vice-campeão brasileiro.
Já o dérbi campíneiro Ponte Preta e Guarani vai ser o grande destaque das quartas de final. A Macaca, após dois empates diante do Ituano, ficou a vaga nas penalidades. Já o Guarani, após atropelar fora de casa o Presidente Prudente, se classificou empatando em casa.
A Ferroviária tirou o Ibrachina, após dois empates e vaga nas cobranças fe pênaltis. Já o EC São Bernardo, que havia perdido fora de casa para o União Suzano por 1 a 0, deu o troco diante da sua torcida com vitória por 3 a 1.
Pelo regulamento, os oito clubes somaram os pontos de todas as fases e o 1º de melhor campanha (Palmeiras, atual campeão brasileiro) encara o Botafogo. O São Paulo, com a segunda melhor campanha, terá pela frente a Ferroviária.
Os demais duelos serão: EC São Bernardo x Santos e Guarani x Ponte Preta.
QUARTAS DE FINAL
Palmeiras x Botafogo
Guarani x Ponte Preta
São Paulo x Ferroviária
EC São Bernardo x Santos
Na segunda-feira (29), em reunião com os clubes, o departamento de competições da Federação Paulista de Futebol vai divulgar os dias, horários e locais das duas partidas decisivas das quartas de final.
