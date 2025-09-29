segunda-feira, 29 de setembro de 2025
Com São Paulo x Palmeiras no Morumbi, pelo Brasileiro, FPF marca, quase no mesmo horário, final da Copa Paulista
Os dirigentes da Federação Paulista de Futebol (FPR) e dos finalistas da Copa Paulista, Primavera e XV de Piracicaba, pisaram na bola na escolha da primeira partida da decisão. Ao invés de escolheram uma data alternativa para facilitar a vida e o interesse dos torcedores, resolveram medir forças com o clássico São Paulo x Palmeiras, no próximo domingo (5/10), às 16 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.
É claro que são-paulinos e palmeirenses têm interesse no ``futebol caipira´´. Muitos gostariam de ver da final, seja em campo ou na transmissão pela internet. Porém, a FPF marcou o primeiro desafio entre Primavera x XV de Piracicaba, para o mesmo domingo do clássico, mas às 15 horas. E claro que esvaziou o estádio e vai diminuir a audiência dos jogos.
Já a segunda partida decisisa acontecerá no sábado seguinte (11), às 18 horas, em Piracicaba.
As duas partidas terão transmissões no canal do Paulistão, Metrópoles e da Ulisses TV no Youtube e da TV Gazeta.
