Definidas datas, horários e locais das quartas de final da Copa Paulista

As datas, horários e locais dos confrontos das quartas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 estão definidos. Os duelos de ida estão marcados para os dias 6, 7 e 8 de setembro e as partidas decisivas estão previstas para os dias 12 e 13.
Os detalhes foram definidos em conselho técnico realizado na manhã desta quarta-feira (3/9) no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.
Conforme o regulamento da competição as oito equipes remanescentes se enfrentarão em jogos de ida e volta com o vencedor no placar agregado de cada confronto avançando à semifinal do torneio. Em caso de igualdade ao final das duas partidas a vaga será decidida na disputa de penalidades.
A Ulisses TV, com narração de Ulisses Costa e comentários de Luiz Ademar, vai transmitir os dois duelos entre São José x Comercial.
Confira as datas, horários e transmissões dos confrontos:
Jogos de ida:
06/09, 15h - Oeste x XV de Piracicaba - YouTube Paulistão
07/09, 10h - Francana x Grêmio Prudente - YouTube Paulistão
07/09, 15h - Comercial (mascote acima) x São José - Ulisses TV
08/09, 15h - Primavera x União São João - YouTube Paulistão
Jogos de volta:
12/09, 19h30 - União São João x Primavera - YouTube Paulistão
13/09, 16h - Grêmio Prudente x Francana - YouTube Paulistão
13/09, 16h - São José (mascote acima) x Comercial - Ulisses TV
13/09, 18h - XV de Piracicaba x Oeste - YouTube Paulistão
Clique aqui e confira a tabela!
Nenhum comentário:
Postar um comentário