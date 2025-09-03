quarta-feira, 3 de setembro de 2025

Definidas datas, horários e locais das quartas de final da Copa Paulista


As datas, horários e locais dos confrontos das quartas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 estão definidos. Os duelos de ida estão marcados para os dias 6, 7 e 8 de setembro e as partidas decisivas estão previstas para os dias 12 e 13.

Os detalhes foram definidos em conselho técnico realizado na manhã desta quarta-feira (3/9) no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. 

Conforme o regulamento da competição as oito equipes remanescentes se enfrentarão em jogos de ida e volta com o vencedor no placar agregado de cada confronto avançando à semifinal do torneio. Em caso de igualdade ao final das duas partidas a vaga será decidida na disputa de penalidades.

A Ulisses TV, com narração de Ulisses Costa e comentários de Luiz Ademar, vai transmitir os dois duelos entre São José x Comercial.

Confira as datas, horários e transmissões dos confrontos:


Jogos de ida:

06/09, 15h - Oeste x XV de Piracicaba - YouTube Paulistão

07/09, 10h - Francana x Grêmio Prudente - YouTube Paulistão

07/09, 15h - Comercial  (mascote acima) x São José - Ulisses TV

08/09, 15h - Primavera x União São João - YouTube Paulistão



Jogos de volta:

12/09, 19h30 - União São João x Primavera - YouTube Paulistão

13/09, 16h - Grêmio Prudente x Francana - YouTube Paulistão

13/09, 16h - São José (mascote acima) x Comercial - Ulisses TV

13/09, 18h - XV de Piracicaba x Oeste - YouTube Paulistão








Clique aqui e confira a tabela!

