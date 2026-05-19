23 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti disputaram a Copa São Paulo Jr

Principal competição de categoria de base do planeta, a Copa São Paulo de Futebol Júnior prova seu caráter revelador de talentos a cada convocação do Brasil para Copa do Mundo. A lista do italiano Carlo Ancelotti para disputa do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá agora em 2026 alcançou um recorde histórico de 88% dos jogadores convocados revelados pela tradicional Copinha.
Dos 26 nomes da lista de Ancelotti, apenas o goleiro Éderson, o zagueiro Ibañez e o lateral esquerdo Douglas Santos não disputaram a Copinha em seus inícios de carreira, o que faz essa lista superar a da Copa anterior, disputada no Catar, quando 84% dos jogadores - 22 dos 26 convocados - haviam disputado a competição. Antes, destacavam-se neste quesito as seleções de 2002 e 2006, com 82% dos atletas - 19 de 23 - que percorreram este caminho.
O número de atletas que despontaram na Copinha e, posteriormente, disputaram uma Copa do Mundo cresceu ao longo dos anos, passou por uma oscilação, mas atingiu patamares bastante altos nas últimas convocações. De 40% em 1978, ano em que aconteceram as primeiras convocações de jogadores que disputaram a Copinha, passou para 45% em 1982, 1986 e 1990; 59% em 1994; 54% em 1998; 82% em 2002 e 2006; caiu para 73%, 69% e 60% em 2010, 2014 e 2018; atingiu 84% em 2022; e, finalmente, chegou aos 88% em 2026.
Da lista de Ancelotti para a Copa do Mundo que começa para o Brasil em 13 de junho, às 19h, quando enfrenta o Marrocos, destaque para o Flamengo, que revelou Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Wesley nas Copinhas de 2016, 2017 e 2022, respectivamente. Os anos que mais renderam revelações para essa lista foram 2015, 2016 e 2017, com dois jogadores cada além de Bruno Guimarães, que jogou as três edições.
Weverton, atualmente no Grêmio, é o atleta que vai para essa Copa e disputou a Copinha há mais tempo: ele defendeu o Juventus do Acre em 2005 e depois o Corinthians em 2006. Por outro lado, o último a atuar pela Copinha foi o atacante Rayan, atualmente no Bournemouth da Inglaterra e que disputou o torneio pelo Vasco da Gama em 2023.
Além de ser palco para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os clubes do Estado de São Paulo também se destacam com 10 dos jogadores convocados tendo disputado a Copinha por times paulistas. Destaque para equipes como Desportivo Brasil, de Porto Feliz; Audax, de Osasco; Paulínia, da cidade homônima; e o Ituano, de Itu, com um jogador cada.
Confira a lista dos convocados por Carlo Ancelotti que jogaram a Copinha:
Goleiros
Alisson, pelo Internacional em 2011
Weverton, pelo Juventus-AC em 2005 e pelo Corinthians em 2006
Laterais
Alex Sandro, pelo Athletico em 2008
Danilo, pelo América-MG em 2009
Wesley, pelo Flamengo em 2022
Zagueiros
Bremer, pelo Desportivo Brasil em 2015
Gabriel Magalhães, pelo Avaí em 2016
Léo Pereira, pelo Athletico em 2013
Marquinhos, pelo Corinthians em 2012
Meio-campistas
Bruno Guimarães, pelo Audax em 2015, 2016 e 2017
Casemiro, pelo São Paulo em 2009 e 2010
Danilo, pelo Palmeiras em 2020
Fabinho, pelo Paulínia em 2011 e pelo Fluminense em 2012
Lucas Paquetá, pelo Flamengo em 2016
Atacantes
Endrick, pelo Palmeiras em 2022
Gabriel Martinelli, pelo Ituano em 2018 e 2019
Igor Thiago, pelo Cruzeiro em 2020
Luiz Henrique, pelo Fluminense em 2019 e 2020
Matheus Cunha, pelo Coritiba em 2017
Neymar, pelo Santos em 2008
Raphinha, pelo Avaí em 2015
Rayan, pelo Vasco da Gama em 2022 e 2023
Vinicius Júnior, pelo Flamengo em 2017
Fonte: FPF / Raoni David
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