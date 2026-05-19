Regulamento e tabela base da Copa Paulista estão definidos!

O regulamento e a tabela base da Copa Paulista Rivalo 2026 estão definidos. A competição tem início programado para 19 de julho e a final prevista para 18 de outubro. O campeão escolhe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileirou ou na Copa do Brasil, enquanto o vice-campeão fica com a vaga remanescente.
As 16 equipes foram divididas em quatro grupos regionalizados e se enfrentam em jogos de ida e volta. Classificam-se os campeões de cada chave às quartas de final, enquanto segundos e terceiros colocados dos grupos avançam ao play in. Essas 8 equipes se enfrentam em confronto mata-mata com o dono da melhor campanha enfrentando a oitava, o segundo enfrentando o sétimo e assim por diante.
Classificados, essas quatro equipes vão enfrentar os líderes dos grupos nas quartas de final, sendo que o líder do grupo com melhor campanha, enfrenta o classificado do play in com a quarta melhor campanha, e assim por diante.
Em todas as fases de mata-mata, em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis.
