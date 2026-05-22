Museu do Futebol inaugura Amarelinha, exposição temporária sobre a camisa da Seleção Brasileira

Mostra abre para o público em 22 de maio, no Museu do Futebol, reunindo 18 uniformes originais usados nas Copas de 1958 a 2022
Você sabia que a Seleção Brasileira nem sempre vestiu amarelo? O branco era a cor principal do nosso uniforme até que a derrota na final de 1950 para o Uruguai, em pleno Maracanã, provocou a mudança nas cores do time nacional. A origem da icônica “camisa canarinho” será contada na exposição temporária Amarelinha, que entra em cartaz no Museu do Futebol a partir de 22 de maio, como parte das ações especiais da instituição para o ano de Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino.
A mostra revisita a trajetória de um símbolo que saiu dos campos para se tornar parte da cultura brasileira e referência no imaginário global do futebol, reunindo 18 camisas de lendários jogadores, como Sócrates, Rivellino, Ronaldo e Vini Jr. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
``Com camisas de ídolos que jogaram ao longo dos últimos 70 anos, a exposição Amarelinha vai ser uma oportunidade de gerar diálogo entre várias gerações de fãs do futebol brasileiro. Elas são testemunhos de conquistas, momentos decisivos e também tristes que marcam a nossa história no esporte – e na vida. Queremos que a exposição desperte o orgulho pela alegria do nosso futebol, que está na nossa identidade como brasileiros´´, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, Marília Marton.
Com curadoria do jornalista Marcelo Duarte e da equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro - núcleo do Museu do Futebol dedicado à pesquisa e acervos –, a mostra recebeu peças emprestadas de cinco colecionadores de camisas: Marcelo Monteiro, Thiago Succar, Salomão Furer Jr., Cássio Brandão e Rodrigo Viana. Amarelinha conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp. A Temporada 2026 do Museu do Futebol é uma realização do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.
As camisas selecionadas para a exposição estiveram efetivamente em mundiais, entre 1958 e 2022. Entre elas, há “camisas suadas”, realmente usadas por jogadores que entraram em campo; “camisas usadas”, ou seja, vestidas por jogadores que ficaram no banco de reserva; e “camisas preparadas”, itens que foram levados para o torneio. São exibidos na exposição uniformes utilizados por Vinícius Jr. nas quartas de final da Copa de 2022, e Didi, campeão do mundo em 1962, além de uniformes usados por lendas como Sócrates, Ronaldinho Gaúcho e Rivellino, entre outros.
Especialmente para a exposição, o Museu do Futebol vai recolocar em exibição a camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970, contra a Itália, quando o Brasil se sagrou tricampeão. A peça, que faz parte do acervo do Museu, volta à vitrine especialmente construída para ela na Sala Pelé, que faz homenagem ao Rei do Futebol, na exposição principal do Museu. Em uma vitrine ao lado, será também apresentada camisa da Seleção Brasileira de 1994, autografada pelos heróis do tetracampeonato mundial, em celebração a uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro.
Materialidade e preservação
Amarelinha propõe a valorização das camisas não apenas pelo que representam simbolicamente, mas também por sua materialidade e sobre as questões relacionadas à fabricação, uso, colecionismo, preservação e conservação - um trabalho contínuo e multifacetado que envolve técnicas e profissionais de diversos campos. Assim, a mostra tem módulos dedicados a apresentar o tecido: há um glossário têxtil, mostrando os vários tipos de tecituras, uma linha do tempo mostrando o desenvolvimento das técnicas de confecção de camisas, e uma camisa tátil, que poderá ser tocada pelos visitantes.
``Amarelinha é uma oportunidade única de olhar para a camisa da Seleção Brasileira para além do símbolo que todos conhecemos. Cada uma dessas 18 peças carrega histórias de jogo, de atletas, de torcidas, de design e de tecnologia têxtil. Reuni-las no Museu do Futebol, a partir de coleções particulares e em diálogo com o público, é um acontecimento especial: um convite para observar essas camisas como objetos de museu, em todas as suas camadas de memória, informação e significado´´, afirma a diretora técnica do Museu do Futebol, Marília Bonas.
História
A mostra apresenta ainda a história da criação da camisa amarela: depois da derrota do Brasil para o Uruguai em pleno Maracanã, na final da Copa de 1950, um concurso nacional foi criado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e pelo jornal Correio da Manhã para substituir o uniforme da Seleção Brasileira, que até então era branco. Um dos requisitos do concurso era que o uniforme utilizasse as quatro cores da bandeira nacional. A proposta vencedora foi a de Aldyr Schlee que, ironicamente, morava na fronteira entre o Brasil e Uruguai e tinha simpatia por nossos algozes do Maracanazo. Ele sugeriu o uso do amarelo ouro na camisa, com gola e punhos em verde, e o calção azul cobalto. O branco entrou nos meiões.
Toda essa história é mostrada na exposição por meio dos desenhos de Aldyr, além de experiências interativas analógicas e digitais que apresentam uniformes e curiosidades das camisas de Copas. "A história de Aldyr Schlee, criador da camisa amarela, é bastante curiosa. Ele morava na divisa do Brasil com o Uruguai e se sentia com o coração dividido. A parte que mais me toca é que, ao saber que o Uruguai havia derrotado o Brasil na final da Copa de 1950, Aldyr não entendia se as lágrimas eram de alegria ou tristeza. Amarelinha é uma chance rara de ver tantas camisas históricas reunidas. O alto valor das relíquias da Seleção Brasileira tem levado essas peças para fora, compradas por grandes colecionadores internacionais.", disse Marcelo Duarte, curador da exposição.
Interatividade
A área interativa da exposição convida o público a participar de forma simples e direta. Por meio de um totem, o visitante escolhe o conteúdo que deseja explorar e acompanha a exibição em uma tela de projeção. É possível optar por dois caminhos, um é de visualização de fichas de todas as seleções que já participaram de Copas, que contém ilustrações de seus uniformes e informações relevantes e o outro é acessar uma seleção de curiosidades relacionadas às peças mais significativas das edições das Copas do mundo.
Entre as curiosidades apresentadas, o público poderá conhecer, por exemplo, histórias sobre partidas marcantes em que determinadas camisas foram utilizadas, detalhes sobre jogadores que vestiram esses uniformes e informações sobre mudanças no design ao longo das décadas. Um conteúdo pensado em parceria com o FutBox. A proposta é oferecer uma experiência dinâmica, que amplia o entendimento sobre os itens expostos e aproxima o visitante das narrativas que envolvem cada camisa ou seleção.
``Há tempos que o Museu do Futebol trabalha pontualmente com o universo das camisas de times em suas programações culturais e projetos expositivos. Porém, com a exposição Amarelinha, chegou a hora de celebrar e apresentar ao público mais amplo o icônico universo do objeto mais aclamado do futebol: as camisas da seleção com suas curiosas histórias, texturas e visualidades. É com alegria que realizamos não somente as exibições das peças, mas debatemos toda a cadeia criativa, de produção e até da natureza dos tecidos que originam as Amarelinhas e suas correlatas boleiras´´, finalizou Maíra Machado, coordenadora do Núcleo de Exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol.
Conheça a exposição módulo a módulo
Amarelinha é dividida em três eixos: Antes da Amarelinha, Camisa: vestimenta, expressão, documento e Seleções e Copas.
Antes da Amarelinha aborda a criação da camisa amarela em 1953, após a rejeição do uniforme branco usado até a Copa de 1950. O núcleo apresenta documentos, imagens e um audiovisual sobre o concurso vencido por Aldyr Garcia Schlee, além de contextualizar o impacto da derrota de 1950 na construção desse novo símbolo.
Camisa: vestimenta, expressão, documento reúne as 18 peças centrais da exposição e propõe um olhar ampliado sobre a camisa, para além da função esportiva. As peças revelam identidades, contextos culturais e momentos marcantes do futebol brasileiro. O eixo inclui, ainda, uma instalação com verbetes sobre o universo têxtil e uma mesa sensorial, onde o visitante pode observar, por meio de microscópio digital e painéis táteis, as diferenças entre tecidos como algodão e poliéster.
Seleções e Copas apresenta uma linha do tempo que relaciona as transformações das Copas do Mundo à evolução dos uniformes. O espaço reúne curiosidades, informações sobre as 84 seleções que já participaram do torneio e depoimentos de jogadores sobre o significado da camisa em diferentes gerações.
SERVIÇO
Museu do Futebol
Exposição temporária Amarelinha
De 22 de maio a 6 de setembro de 2026.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco; Arkema; Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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