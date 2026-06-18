Com 1 bilhão de euros em salários desde 2014, Cristiano Ronaldo é o jogador mais rico da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo pode ainda não ter sido campeão como Messi e Mbappé e nem estar brigando pela artilharia geral das Copas do Mundo, como os astros da Argentina e da França. Mas, em um ranking, o português é imbatível: Cristiano Ronaldo é o jogador competindo no Mundial com o maior valor acumulado em salários e bônus ao longo da carreira, descobriu levantamento do Bolavip Brasil. Quando o assunto é fortuna, CR7 é o número 1.
O estudo vasculhou os ganhos dos principais craques envolvidos na disputa da Copa do Mundo desde a temporada 2013-2014, somando salários e bônus. E descobriu que Cristiano Ronaldo acumulou no período incríveis 1 bilhão de euros nas passagens por Real Madrid, Juventus, Manchester United e Al Nassr.
Mbappé e Messi completam o pódio da riqueza na Copa do Mundo
A ida para a Arábia Saudita, em 2023, foi a principal responsável pela diferença entre a riqueza acumulada por Cristiano Ronaldo com salários e bonificações e pelos outros principais jogadores do futebol mundial. Para se ter uma ideia, no período, o craque português embolsou mais do que De Bruyne (Bélgica), Neuer (Alemanha), Haaland (Noruega) e Modric (Croácia) somados.
O segundo jogador a acumular a maior fortuna no período foi o francês Kylian Mbappé, com 673,7 milhões de euros. Boa parte desse valor veio de quando renovou contrato com o Paris Saint-Germain pela última vez, por mais de 130 milhões de euros por temporada.
Em terceiro, está Messi. O craque da Argentina recebeu 667,9 milhões de euros entre salário e bonificações de 2014 em diante. No período, atuou por Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.
Brasileiro médio precisaria trabalhar por 135 mil anos para ganhar o que Cristiano Ronaldo ganhou em 12
Neymar é o jogador brasileiro mais bem colocado neste ranking. O camisa 10 da seleção brasileira acumulou 507,8 milhões de euros desde 2014, ocupando a quarta colocação na lista dos dez mais ricos do Mundial. A fortuna do craque seria maior e sua posição no ranking seria melhor se não tivesse tido a passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, interrompida antes do previsto, por causa das lesões. Ao retornar ao Santos, em 2025, Neymar voltou a receber no mesmo patamar de quando chegou ao Barcelona, em 2014.
A perda nos vencimentos não quer dizer que Neymar tenha do que reclamar. O brasileiro médio, com renda mensal de R$ 3,7 mil em 2026, de acordo com o IBGE, precisaria trabalhar por 135 mil anos para arrecadar o que Cristiano Ronaldo arrecadou em 12. Se fosse para ganhar o mesmo que o jogador do Santos, o brasileiro médio trabalharia 67 mil anos.
Os 10 jogadores mais ricos da Copa (salários e bônus acumulados desde 2014)*:
1 - Cristiano Ronaldo (Portugal): 1 bilhão de euros
2 - Kylian Mbappé (França): 673,7 milhões de euros
3 - Lionel Messi (Argentina): 667,9 milhões de euros
4 - Neymar (Brasil): 507,8 milhões de euros
5 - Kevin De Bruyne (Bélgica): 249,3 milhões de euros
6 - Manuel Neuer (Alemanha): 244,9 milhões de euros
7 - Erling Haaland (Noruega): 242,2 milhões de euros
8 - Riyad Mahrez (Argélia): 231,6 milhões de euros
9 - Luka Modric (Croácia): 228,3 milhões de euros
10 - Sadio Mané (Senegal): 202,3 milhões de euros
*Dados extraídos do site especializado Capology
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