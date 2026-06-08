Romisson celebra retorno em vitória do São Bernardo contra CRB e destaca liderança momentânea na Série B

O volante Romisson viveu uma noite especial no último domingo (7/6). Recuperado de lesão, o jogador voltou a atuar pelo São Bernardo justamente em seu estado natal, Alagoas, e participou da importante vitória por 3 a 2 sobre o CRB, em duelo movimentado pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Natural de Penedo (AL), Romisson celebrou o retorno aos gramados em um momento marcante, dentro de um resultado que manteve o São Bernardo em grande fase na competição. Com o triunfo fora de casa, a equipe chegou aos 24 pontos em 12 jogos e assumiu a liderança momentânea da Série B.
``Foi uma noite muito especial para mim. Voltar a jogar depois de um período fora por lesão já era algo que eu aguardava muito, e viver esse retorno justamente em Alagoas, no meu estado, torna tudo ainda mais significativo. Fico feliz por ter podido ajudar o time em uma vitória tão importante´´, afirmou Romisson.
Além do simbolismo pessoal, o jogador destacou a força coletiva da equipe em mais um resultado expressivo na competição. Mesmo fora de casa e diante de um adversário difícil, o São Bernardo mostrou sua força para conquistar três pontos fundamentais na briga pelas primeiras posições.
``Foi um grande jogo, contra adversário qualificado e em ambiente difícil, mas nosso grupo mostrou muita entrega do começo ao fim. Essa vitória valoriza ainda mais o trabalho que vem sendo construído e nos dá mais confiança para a sequência do campeonato´´, destacou.
Em meio a uma campanha consistente, Romisson ressaltou a importância de manter o foco e o nível de competitividade nas próximas rodadas, especialmente em uma Série B marcada pelo equilíbrio entre as equipes.
``Assumir a liderança, mesmo que de forma momentânea, é resultado do comprometimento de todo o elenco e de tudo o que estamos fazendo dentro da competição. Sabemos que o campeonato é muito disputado, mas esse tipo de resultado mostra a força do nosso grupo. O importante agora é seguir trabalhando forte para manter esse nível e continuar somando pontos´´, completou.
O próximo jogo do São Bernardo será o duelo contra o Sport, dentro de casa, no dia 14 de junho, às 11 horas, em partida que valerá a liderança isolada da competição.
Fonte: AV - Foto: Divulgação / São Bernardo
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