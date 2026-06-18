Portuguesa acerta a contratação do atacante Thiago Rubim para sequência da Série D

A Portuguesa segue reforçando seu elenco para a sequência decisiva do Campeonato Brasileiro Série D. O mais novo integrante do setor ofensivo rubro-verde é o atacante Thiago Rubim, de 27 anos, que chega por empréstimo junto ao Pouso Alegre-MG até o término da competição nacional.
Adversário da Lusa na atual edição do campeonato, Rubim desembarca no Canindé após disputar Estadual e a Série D pelo clube mineiro. No Brasileiro, o atacante entrou em campo em nove oportunidades e marcou um gol.
Atuando preferencialmente pelos lados do campo, Thiago Rubim se destaca pela velocidade, capacidade de enfrentamento no duelo individual e poder de desequilíbrio no último terço do gramado, características que chegam para ampliar as opções ofensivas da equipe comandada por Ademir Fesan.
Com passagens por tradicionais clubes do interior paulista, o atacante acumulou experiências por equipes como Linense, Velo Clube, Juventus, Rio Claro, Grêmio Prudente e São José, construindo uma trajetória marcada pela regularidade e pelo conhecimento do futebol nacional.
Vice-presidente de futebol da Portuguesa SAF, Tadeu Oliveira Jr destacou a importância da chegada do novo reforço para este momento da temporada.
``A contratação do Thiago Rubim atende a uma necessidade que identificamos de fortalecer o nosso setor ofensivo. É um jogador que está em ritmo de competição, apresentou-se bem na atual edição da Série D e reúne condições para qualificar ainda mais o ataque da Portuguesa neste momento decisivo da competição´´, afirmou.
Thiago Rubim já se apresentou à comissão técnica e embarcou com a delegação rubro-verde para o confronto diante do Sampaio Corrêa (RJ), válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D.
Foto: Wesley Bettencourt | Portuguesa SAF
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