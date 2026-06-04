Zagueiro do Jabaquara que marcou ``gol que Pelé não fez´´ é contratado pelo Água Santa

Equatoriano Perea assinou com o Netuno até o final do Paulistão A2 de 2027
Perea é o novo reforço do Água Santa. O zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, que ganhou notoriedade após marcar um gol de antes do meio-campo pelo Jabaquara na Série A4 do Cmpeonato Paulista deste ano, assinou contrato com o clube de Diadema válido até o término do Paulistão A2 de 2027. O Netuno vem disputando a Série D do Brasileiro e já está classificado para a segunda fase.
Diretor da Piemonte Best Soccer, empresa responsável pela gestão da carreira do defensor, e que foi seu treinador no Leão da Caneleira, Adriano Piemonte confia no sucesso do atleta com a camisa do Netuno.
``O Perea teve um grande destaque pelo gol de placa, mas é um zagueiro de muita qualidade técnica, firme da marcação e que ainda apoia bem o ataque, tanto que fez dois gols pelo Jabaquara na Série A4. Recebemos sondagens de diversos clubes, mas optamos pelo Água Santa, onde ele pode se desenvolver ainda mais´´, declarou o gestor.
GRATIDÃO PELO JABUCA
Filho de equatorianos, Johann Perea Zambrano nasceu em Hamburgo, na Alemanha, mas ainda criança se mudou para o país sul-americano e detém a dupla nacionalidade.
Antes de ser contratado pelo Jabaquara, no final do ano passado, o zagueiro de 1,95 metro de altura atuou por diversos clubes do Equador, dentre os quais o América, Universitário, LDU Cuenca e Daquilema.
``Sou muito grato ao Jabaquara e ao Adriano Piemonte, que acreditaram em meu potencial. Estou muito feliz e motivado com a transferência para o Água Santa e vou dar o melhor para fazer um grande trabalho em Diadema´´, disse o defensor.
PRÊMIO PUSKÁS
A jogada que ganhou repercussão nacional como “o gol que Pelé não fez” ocorreu no dia 28 de março, na vitória em casa do Leão da Caneleira por 2 a 1 sobre o Comercial de Ribeirão Preto, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A4.
Aos 41 minutos do segundo tempo, Perea desarmou um atacante nas proximidades da área do Jabaquara, passou por dois adversários e, pouco antes do meio de campo, chutou com força e precisão, encobrindo o goleiro comercialino Wendel.
Poucos dias depois, o equatoriano foi homenageado com uma placa pela diretoria do Jabuca. Na oportunidade, o presidente do clube santista, José Dominguez Fernandez, o Pepe, anunciou que havia solicitado à Federação Paulista de Futebol apoio em uma consulta junto à FIFA para que Perea concorresse ao Prêmio Puskás, entregue anualmente pela entidade internacional para o autor do gol mais bonito do ano.
Foto: divulgação /Piemonte Best Soccer - Fonte: Tática
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