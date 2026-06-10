Mesmo classificado à segunda fase da Série D, Água Santa troca o treinador português Ricardo Lima por Jorge Castilho, ex-São José

A diretoria do Água Santa resolveu mudar o rumo dos trabalhos pela segunda vez na temporada de 2026. No início do ano, visando a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o Netuno contratou o treinador Ademir Fesan para planejar e comandar a competição.
O trabalho surtiu o efeito desejado e, na primeira fase da Série A2, o Água Santa terminou com a melhor campanha entre os 16 clubes participantes. Porém, nos quadrangulares decisivos, o Netuno desandou e não conseguiu vencer nenhuma das seis partidas.
De maneira surpreendente, o Água Santa, após melhor campanha na primeira fase da Série A2, foi o pior time dos quadrangulares. Em seis partidas, o Netuno colecionou quatro derrotas e teve apenas dois empates, sendo eliminado sem sequer chegar próximo ao acesso.
Logo em seguida, a diretoria demitiu o técnico Ademir Fesan e trouxe o português Ricardo Lima (foto acima), que tinha feito boa campanha com o Sertãozinho na Série A3, para iniciar o planejamento para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.
Mas, após a derrota, fora de casa, para o América-RJ por 1 a 0, o Água Santa, que se classificou em segundo lugar do Grupo 13, com 17 pontos, resolveu demitir o treinador Ricardo Lima e o auxiliar técnico Rui João Leite de Castro.
Para os duelos contra o também paulista Velo Clube, em sistema de ida e volta, pela segunda fase da Copa Paulista, o treinador escolhido foi Jorge Castilho, que pediu demissão nesta quarta-feira do São José. Ele chegará em Diadema com o seu auxiliar Fabiano Bessa.
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