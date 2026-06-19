Brasil x Haiti: Levantamento mostra que Seleção terá pela frente seu segundo pior adversário na história das Copas

Quando o Brasil entrar em campo para enfrentar o Haiti, estará frente a frente com o segundo pior ranqueado que a Seleção já enfrentou em Copas do Mundo. Com a terceira pior seleção a disputar um Mundial na história, de acordo com o ranking da Fifa, criado em 1992.
Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que apenas na Copa do Mundo de 2010 o Brasil enfrentou um adversário pior ranqueado. A Coreia do Norte chegou ao Mundial e encarou os pentacampeões em uma posição ainda mais baixa no Ranking da Fifa do que o Haiti. Naquele ano, os norte-coreanos apareciam na posição número 105. O jogo terminou 2 a 0 para a Seleção Brasileira.
O Haiti, atualmente, é o 85º colocado. Nem a China, em 2002, estava tão mal colocada quanto o atual rival do Brasil. Os chineses chegaram para aquele Mundial na 50ª colocação, em uma colocação até surpreendente. A Seleção venceu por 4 a 0 o duelo pela fase de grupos.
Para se ter uma ideia, desde que o ranking da Fifa foi criado, essa seleção do Haiti que enfrentará o Brasil é a terceira pior colocada no ranking na história a disputar um Mundial. Pior que ela, apenas a Coreia do Norte, 105ª colocada no ranking quando jogou o torneio em 2010, e a Arábia Saudita, que jogou a Copa de 2014 como a número 90 do mundo.
Nos mata-matas, Gana foi a pior ranqueada que chegou a encarar o Brasil. No Mundial de 2006, os africanos estavam na posição número 48 e perderam nas oitavas de final por 3 a 0.
Holanda foi a ‘melhor’ rival
Se este ano o Brasil enfrentará seu adversário com o segundo pior ranqueamento na história, o mesmo não se pode dizer do que ocorreu na Copa do Mundo de 1994. Na edição em que o Brasil faturou o tetra, a seleção holandesa chegou como uma das favoritas à taça na segunda colocação no ranking, uma à frente do próprio Brasil.
Recentemente, no Mundial de 2018 na Rússia, a Bélgica eliminou o Brasil na semifinal com a terceira colocação no Ranking da Fifa. A forte geração belga ficou pelo caminho para a França na semifinal do torneio e não conquistou seu primeiro título.
A eliminação do Brasil na fase de mata-mata diante da pior seleção ranqueada aconteceu para a Croácia na última Copa do Mundo. Os croatas, que eram atuais vice-campeões do torneio, chegaram para encarar a Seleção, nas quartas de final, na 12ª posição.
Em 2014, o Brasil perdeu para a Holanda a disputa de terceiro e quarto lugar quando os rivais eram o número 15 no ranking da Fifa.
Veja o Top10 dos piores ranqueados contra o Brasil em Copas do Mundo:
Coreia do Norte, 2010 - 105º colocado
Haiti, 2026 - 85º colocado
Camarões, 2014 - 56º colocado
China, 2002 - 50º colocado
Gana, 2006 - 48º colocado
Camarões, 2022 - 43º colocado
Austrália, 2006 - 42º colocado
Escócia, 1998- 41º colocado
Escócia, 2026 - 38º colocado
Sérvia, 2018 - 34º colocado
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