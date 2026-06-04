Após sucesso em 2026, Casas Bahia e FPF renovam naming rights do Paulistão por mais dois anos

A Federação Paulista de Futebol e a Casas Bahia anunciam a renovação, por mais dois anos, da parceria que consolidou, em 2026, um dos cases mais consistentes de inovação, conversão e mídia espontânea no esporte brasileiro.
A novidade foi anunciada por meio das redes sociais da Casas Bahia e da FPF com o vídeo promocional “Paulistão Casas Bahia +2”, em que o Fanaticão, mascote do Futebol Paulista, circula por pontos movimentados segurando a placa de substituição para anunciar o acréscimo de mais dois anos na parceria, até se encontrar com o Baianinho, mascote da varejista, na loja.
``Paulistão e Casas Bahia formaram uma conexão que, logo no primeiro ano de parceria, cativou os torcedores de uma forma muito natural. Afinal, é uma aliança de duas marcas gigantescas e que estão no coração dos brasileiros. A extensão dessa parceria por mais dois anos é mais uma prova do sucesso esportivo e comercial desse novo Paulistão Casas Bahia, um campeonato inovador e que atrai grandes marcas´´, afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.
A negociação, conduzida em conjunto com a LiveMode, contemplará um novo pacote de entregas exclusivas para reforçar ainda mais a identidade do Paulistão Casas Bahia.
Os resultados da primeira temporada ajudaram a impulsionar a renovação. Em 2026, a marca transformou ativações do campeonato em oportunidades reais de venda. Um dos destaques foi a dinâmica do “cara ou coroa”, que passou a sortear produtos do portfólio da varejista, posteriormente promovidos nas lojas e nos canais digitais.
A dinâmica mostrou força imediata nas vendas, com crescimento de até 190% nos produtos sorteados no dia seguinte às partidas. "Desde o início, nosso objetivo foi mostrar que um patrocínio pode ir muito além da exposição de marca. Conseguimos criar uma plataforma que conectou futebol, varejo e entretenimento de forma integrada, levando a conversa para as redes sociais, para as lojas e para a jornada de compra dos clientes", afirma Amanda Assis, Diretora de Marketing do Grupo Casas Bahia.
O pacote de entregas reuniu propriedades em campo e nas transmissões, além de conteúdos proprietários e ativações especiais que permitiram à marca se conectar em tempo real às principais conversas do campeonato.
Um dos exemplos de maior repercussão aconteceu após um comentário do zagueiro Gustavo Gómez sobre estar precisando de uma fritadeira. A Casas Bahia aproveitou o momento para criar uma ação promocional em tempo real, impulsionando ainda mais o interesse pelos produtos sorteados.
``O que mais nos chamou atenção ao longo da primeira temporada foi a capacidade de transformar ações dentro do campeonato em resultado para o negócio. Conseguimos criar uma conexão direta entre as ativações e o desempenho comercial, mostrando que o futebol pode ser também uma importante plataforma de vendas para a companhia´´, afirma Gustavo Pimenta, Diretor Executivo Comercial, E-commerce e Marketing do Grupo Casas Bahia.
Na reta final do campeonato, a parceria também ganhou espaço nas lojas. A taça oficial do Paulistão passou por três megalojas da Casas Bahia, levando a experiência do torneio para mais perto dos torcedores e contribuindo para o aumento do fluxo nas unidades.
Sobre Grupo Casas Bahia
O Grupo Casas Bahia está presente na mente, no coração e na casa dos brasileiros por meio do e-commerce e das lojas das marcas Casas Bahia e Pontofrio, das vendas online do Extra.com.br, das soluções financeiras da Casas Bahia Pay, da fábrica de móveis Bartira e da plataforma logística CBfull. Em constante evolução, é a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro, onde, quando e como ele quiser. A companhia investe seus esforços em oferecer uma jornada de compras que coloca o cliente como foco principal. Para isso, desenvolve alavancas únicas que possibilitam a melhor experiência por meio de ofertas de produtos, serviços, soluções financeiras e logística.
Com cerca de 35 mil colaboradores, o Grupo Casas Bahia possui capital aberto na B3 desde 2013 e mantém forte atuação em mais de 500 municípios, 23 estados e no Distrito Federal. Por meio da mais digital e robusta rede logística do Brasil, conecta mais de 1000 lojas físicas, 24 centros de distribuição e hubs de entrega a aproximadamente 116 milhões de clientes, oferecendo produtos, crédito, serviços financeiros e soluções desenvolvidas com a mais alta tecnologia.
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