Futebol entra em campo pelo Teste do Pezinho: ação do Voz das Mães, CBF e Play For a Cause mobiliza clubes da Série B e promove leilão beneficente

Campanha une conscientização, visibilidade e arrecadação de recursos para ampliar o debate sobre o exame capaz de diagnosticar mais de 50 doenças nos primeiros dias de vida
O futebol brasileiro entrou em campo por uma causa que pode transformar vidas. Em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Play For a Cause, o Voz das Mães levou aos gramados da Série B do Campeonato Brasileiro a campanha de conscientização sobre a importância do Teste do Pezinho ampliado, exame fundamental para o diagnóstico precoce de doenças raras, genéticas, metabólicas e congênitas.
A mobilização começou durante a 13ª rodada da competição, realizada entre os dias 12 e 15 de junho, quando a campanha “Antes do gol acontecer, precisamos cuidar do pezinho” foi exibida nos telões e placas de publicidade dos estádios. A iniciativa esteve presente nas partidas entre Atlético-GO e CRB, Botafogo-SP e Operário-PR, Cuiabá e Vila Nova, Juventude e Ponte Preta, Novorizontino e Náutico, além de Londrina e Avaí, levando informação sobre a importância do diagnóstico precoce para torcedores de diferentes regiões do país.
Agora, a ação ganha um novo capítulo com o lançamento da campanha “Teste do Pezinho: Prevenir é a Melhor Solução”, que une conscientização e engajamento do universo esportivo em prol da saúde infantil. Ao longo de junho, 11 clubes do futebol brasileiro — América-MG, Avaí, CRB, Fortaleza, Juventude, Londrina, Náutico, Ponte Preta, São Bernardo, Sport e Vila Nova — entrarão em campo com um patch oficial da campanha aplicado na camisa do capitão ou na braçadeira de capitão.
Após as partidas, os itens utilizados em jogo e autografados pelos atletas serão disponibilizados em um leilão beneficente na plataforma da Play For a Cause. Os lances estarão abertos entre os dias 18 de junho e 6 de julho, e toda a renda arrecadada será destinada ao Voz das Mães para apoiar suas ações de acolhimento, informação e advocacy em defesa das famílias de pessoas com deficiência e doenças raras.
O objetivo da campanha é ampliar o conhecimento da população sobre o Teste do Pezinho e reforçar a importância da implementação integral da Lei nº 14.154/2021, que prevê a ampliação da triagem neonatal no Brasil. Realizado nos primeiros dias de vida do bebê, o exame pode identificar precocemente doenças que muitas vezes não apresentam sinais ao nascer. Em sua versão ampliada, o teste é capaz de detectar mais de 50 condições de saúde, permitindo que o tratamento seja iniciado no momento adequado e reduzindo significativamente o risco de sequelas.
Para André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause, a mobilização demonstra a força do esporte como instrumento de transformação social.
``Quando clubes de diferentes estados se unem em torno de uma causa como essa, a mensagem chega a lugares que uma campanha tradicional dificilmente alcançaria. E o fato de cada peça usada em jogo se transformar em recurso direto para o Voz das Mães é o que torna essa ação ainda mais relevante. O futebol tem um alcance que pouquíssimas plataformas possuem e pode ser um grande aliado na conscientização sobre temas que impactam milhares de famílias brasileiras´´, afirma.
Já para Natália Lopes, fundadora do Voz das Mães, a parceria representa um marco para a causa.
``Estar dentro dos estádios, falando diretamente com milhares de pessoas sobre a importância do Teste do Pezinho, foi um marco para a nossa causa. Cada família que passa a conhecer esse exame e entende o impacto do diagnóstico precoce representa uma oportunidade real de mudar histórias e garantir mais qualidade de vida para muitas crianças. Ver o esporte abraçando essa pauta nos mostra que a conscientização pode e deve ocupar todos os espaços´´, destaca Natália.
A iniciativa integra uma série de ações do Voz das Mães voltadas à conscientização sobre doenças raras, neurodesenvolvimento e saúde infantil. A expectativa é que novas ativações envolvendo o universo do futebol sejam anunciadas nos próximos meses, ampliando ainda mais a visibilidade da causa e fortalecendo o diálogo entre esporte, saúde e cidadania.
Sobre o Voz das Mães
O Voz das Mães nasceu da experiência pessoal de sua fundadora, Natália Lopes, mãe atípica que transformou sua trajetória em uma rede de acolhimento, informação e representatividade. O projeto reúne histórias reais, conteúdos educativos e ações de advocacy voltadas a famílias de pessoas com deficiência e doenças raras. Atualmente, conta com mais de 25 mil inscritos no YouTube, mais de 100 mil seguidores no Instagram e forte atuação na defesa de políticas públicas e do acesso ao diagnóstico precoce.
Sobre a Play For a Cause
Criada em 2020, a Play For a Cause utiliza o esporte e o entretenimento como ferramentas de transformação social. Em parceria com clubes, atletas, marcas, competições esportivas e festivais de música, a empresa conecta fãs a itens e experiências exclusivas, gerando recursos para apoiar instituições sociais brasileiras. Desde sua fundação, já destinou mais de R$ 5,5 milhões para mais de 125 instituições em 18 estados brasileiros, impactando diretamente a vida de mais de 50 mil famílias. Em 2024, os fundadores André Georges e Manuella Carvalho foram reconhecidos na lista Forbes Under 30 na categoria Empreendedorismo Social & Terceiro Setor.
SERVIÇO
Ação: Leilão “Teste do Pezinho: Prevenir é a Melhor Solução” — Voz das Mães, CBF e Play For a Cause
Clubes participantes: América-MG, Avaí, CRB, Fortaleza, Juventude, Londrina, Náutico, Ponte Preta, São Bernardo, Sport e Vila Nova
Itens: Camisas e braçadeiras de capitão utilizadas em jogo com o patch oficial da campanha e autografadas pelos atletas
Abertura dos lances: 18 de junho de 2026
Encerramento: 6 de julho de 2026
Instituição beneficiada: Voz das Mães
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