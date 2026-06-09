Éderson, Casemiro, Rayan: conheça o futuro dos jogadores da seleção nos clubes às vésperas da estreia na Copa

A Copa do Mundo está prestes a começar para a seleção brasileira e, enquanto os jogadores se concentram na conquista do hexa nos EUA, seus agentes se movimentam nos bastidores do futebol europeu numa janela de transferências que promete ser uma das mais agitadas. Para repercutir o futuro dos comandados pelo técnico Carlo Ancelotti, o Bolavip Brasil entrevistou com exclusividade o italiano Gianluca Di Marzio, um dos maiores especialistas no mercado de transferências da atualidade.
Com fontes fortes no futebol italiano, Di Marzio cravou: Éderson já é jogador do Manchester United, depois de temporadas de sucesso pela Atalanta. Seu representante, André Cury, trabalhou para que o volante chegasse para o lugar de Casemiro, que deixou o clube inglês e também já acertou onde jogará depois do Mundial: no Inter Miami, de Messi.
``Ederson já é jogador do Manchester United. Ele já assinou todos os documentos e agora apenas aguardamos o anúncio oficial´´, explicou Di Marzio.
Bournemouth fará de tudo para segurar Rayan
A convocação de Éderson para o lugar de Wesley, lesionado, poderia oferecer à Atalanta a chance de negociar o volante por um valor maior. Entretanto, o negócio com os ingleses do United foi fechado antes da reviravolta no destino de Éderson, inicialmente preterido por Carlo Ancelotti.
Quem poderá fazer isso é o Bournemouth, com o atacante Rayan. O jogador revelado pelo Vasco terminou a temporada em alta e já desperta o interesse de outros clubes. Em caso de uma participação de destaque na Copa do Mundo, o jovem de 19 anos tem tudo para se valorizar ainda mais. Entretanto, Gianluca Di Marzio aposta que o clube inglês vai manter Rayan por pelo menos mais uma temporada de olho numa venda realmente alta em 2027.
``A valorização do Rayan depende da Copa do Mundo, mas eu realmente não acho que o Bournemouth vá vender o jogador. Ele chegou em janeiro, o Bournemouth é duro na hora de negociar e eles o consideram um jogador para manter no elenco. Eles querem que ele fique por mais um ano inteiro, porque sabem que ele pode ser a grande estrela do mercado de transferências no próximo verão e acreditam piamente que o preço dele vai continuar subindo bastante´´, explicou.
Após lesão, Wesley deve permanecer na Roma
Outro jogador que poderia ter o destino transformado pela Copa do Mundo é Wesley. O ex-jogador do Flamengo foi um dos destaques da Roma na temporada e seria titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Com a lesão, não terá a vitrine do Mundial e deverá seguir na Roma, onde é considerado um jogador-chave.
``O Wesley está muito feliz na Roma e é um jogador fundamental para o Gasperini (Gian Piero Gasperini, técnico da Roma). Ele é muito versátil e importante para o time. É verdade que a Roma precisa vender jogadores por conta do Fair Play Financeiro, mas ele não é um dos nomes que eles querem vender. O Wesley não vai a lugar nenhum´´, cravou Gianluca Di Marzio.
Mais da metade dos jogadores da seleção vivem ares de mudança nos clubes
O Bolavip Brasil apurou que 14 dos 26 jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo vivem ares de mudança nos clubes. Além de Casemiro e Éderson, que estão trocando de time, Fabinho, por exemplo, estará sem clube quando a Copa do Mundo terminar – seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, se encerrará no fim de junho e não será renovado.
Danilo, que tem contrato até 2028 com o Botafogo, dificilmente voltará a defender o clube carioca, que enfrenta problemas financeiros. A tendência é que seja negociado depois do Mundial.
Para completar, dez jogadores da seleção brasileira têm contrato em vigor com seus clubes com duração de apenas mais um ano ou menos, e precisarão muito em breve decidir se renovam o vínculo com os clubes atuais ou se procuram uma transferência: Alisson, Weverton, Gabriel Magalhães, Ibañez, Alex Sandro, Douglas Santos, Neymar, Vini Jr., Raphinha e Gabriel Martinelli.
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