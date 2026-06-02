9 coisas para fazer em Miami durante a Copa do Mundo

Cidade terá festas temáticas, festivais oficiais, experiências culturais e atrações espalhadas por diferentes regiões durante o torneio
Com a expectativa de atrair visitantes do mundo inteiro, incluindo muitos brasileiros que devem viajar aos Estados Unidos durante o torneio, Miami aposta em atrações que vão muito além dos jogos, transformando a cidade em um grande centro de entretenimento durante a competição.
Segundo Daniel Ickowicz, brasileiro que vive na cidade há mais de 20 anos e é CEO da consultoria imobiliária Elite International Realty, a Copa deve ampliar ainda mais a projeção internacional de Miami e impulsionar diferentes setores da economia local.
``A Copa do Mundo movimenta muito mais do que o futebol. Miami já possui uma estrutura internacional consolidada e eventos esportivos desse porte fortalecem ainda mais setores como turismo, hotelaria, gastronomia, entretenimento e mercado imobiliário. A cidade está preparada para receber visitantes do mundo inteiro´´, afirma.
Confira algumas das principais atrações programadas para acontecer em Miami durante a Copa do Mundo da FIFA 2026:
1. Visitar o FIFA Fan Festival Miami
O Bayfront Park receberá o FIFA Fan Festival Miami, espaço gratuito que contará com telões para transmissão dos jogos, apresentações musicais, ativações culturais e experiências voltadas aos torcedores.
2. Participar da caça ao tesouro “ArenaofNations”
Miami Beach terá uma experiência interativa com 48 bolas infláveis gigantes espalhadas pela cidade, representando as seleções classificadas para a Copa do Mundo. A proposta é incentivar moradores e turistas a explorarem diferentes pontos da região.
3. Conferir a instalação “THE GOOOOAAAAAL IS LOVE”
O The Betsy Orb, em South Beach, receberá uma projeção digital temática criada pelo artista dNASAb, unindo tecnologia, arte e referências ao universo do futebol.
4. Conhecer o pop-up da POP MART inspirado na Copa
Em Brickell, a POP MART abrirá uma loja temporária com produtos licenciados da FIFA, incluindo bonecos colecionáveis, acessórios e itens temáticos voltados aos fãs do torneio.
5. Assistir aos jogos em festas temáticas pela cidade
Bares esportivos, espaços ao ar livre e casas noturnas de Miami devem promover transmissões especiais das partidas ao longo do torneio. Entre os destaques estão eventos em locais tradicionais da cidade e festas voltadas para torcedores de diferentes nacionalidades.
6. Comprar produtos oficiais da Copa do Mundo
A loja oficial da Copa do Mundo de 2026 em Miami Beach reunirá camisas das seleções, itens colecionáveis, roupas e experiências interativas para os visitantes.
7. Aproveitar a festa brasileira do Fogo de Chão em Wynwood
O bairro de Wynwood receberá uma ativação especial da churrascaria Fogo de Chão, com gastronomia brasileira, experiências temáticas e programação voltada especialmente aos fãs da Seleção Brasileira.
8. Visitar a instalação artística “REEFLINE’sBigGoals”
A ação instalada na orla de Miami Beach vai unir futebol, arte pública e sustentabilidade ambiental por meio de estruturas gigantes inspiradas em traves de futebol.
9. Fazer uma viagem até a LEGOLAND Florida Resort
Na Flórida Central, a LEGOLAND terá uma programação temática inspirada na Copa do Mundo, com atrações interativas, versões em LEGO de jogadores famosos e atividades voltadas às famílias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário