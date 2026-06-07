Skeelo e Museu do Futebol lançam audiobook para dar voz a histórias sobre o futebol sul-americano

Parceria leva edição bilíngue do Concurso de Crônicas e Contos de 2025 para milhões de leitores, conectando literatura e paixão pelo futebol
Pela primeira vez, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, e o Skeelo, um dos maiores ecossistemas de leitura digital da América Latina, dão voz às histórias vencedoras do Concurso de Crônicas e Contos 2025. O livro “¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa”, em edição bilíngue em português e espanhol, já está disponível gratuitamente em audiobook e ebook no aplicativo do Skeelo, levando narrativas sobre futebol e identidade latino-americana para milhões de pessoas.
Criado em 2022, o Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol nasceu com o objetivo de estimular novas narrativas sobre o esporte por meio da literatura. Nesta edição, os 20 textos vencedores foram inspirados pelo tema “futebol sul-americano” e abordam memórias de torcedores, migração, rivalidade, resistência feminina e episódios históricos que atravessam diferentes países da América Latina.
Além da distribuição digital da coletânea, o Skeelo também foi responsável pela tradução dos textos, realizada por Sandra Martha Dolinsky, e pela produção do audiobook, feita em colaboração com a Wave Studios. A experiência sonora conta com narração de Raíssa Bueno, responsável pelos textos em português, e Victoria Ansera, que dá voz às histórias em espanhol, preservando a identidade e a sonoridade de cada idioma.
``Acreditamos que boas histórias merecem alcançar cada vez mais pessoas, especialmente quando conectam cultura, memória e identidade. Dar voz a essas narrativas ao lado do Museu do Futebol reforça o nosso compromisso em ampliar o acesso aos livros e incentivar diferentes formas de consumir literatura´´, afirma Tatiana Yoshizumi, coordenadora de Conteúdo do Skeelo.
Este ano, a publicação foi estruturada em duas partes, em referência aos dois tempos de uma partida de futebol: “Jogo de Ida”, dedicada aos textos em português, e “Partido de Vuelta”, com os textos em espanhol. O projeto também conecta leitura e escuta por meio de um QR Code, presente nas versões física e digital da obra, que direciona o público para o audiobook no aplicativo do Skeelo.
``Criamos o concurso em 2022, com a expectativa de ter, talvez, 100 inscrições. Foram mais de 400 no primeiro ano, e mais de 2.200 desde então, de todos os estados do Brasil. Isso mostra para nós que temos uma potência criativa enorme de pessoas que estão escrevendo sobre futebol sob olhares muito diversificados. Com o audiobook e o ebook, toda essa produção vai alcançar ainda mais pessoas, não só no Brasil, mas também na América Latina´´, destaca Renata Beltrão, coordenadora de Comunicação e Marketing do Museu do Futebol, e coordenadora do Concurso.
Para acessar o audiobook e o ebook da coletânea “¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa”, os usuários devem baixar o aplicativo do Skeelo e realizar o cadastro de forma gratuita.
Sobre o Skeelo
O Skeelo nasceu com o propósito de posicionar a leitura no centro da vida contemporânea e democratizar o acesso aos livros em escala. Hoje, é um dos maiores ecossistemas de leitura digital da América Latina, conectando leitores a histórias e conhecimento por meio da tecnologia. Com mais de 2,7 milhões de usuários ativos mensais nas plataformas Skeelo e Skoob e mais de 22 milhões de downloads, a empresa mantém parcerias com grandes editoras e integra benefícios de mais de 200 marcas. Reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar no Mercado Editorial (GPTW), o Skeelo também conquistou o Selo B Corp e expande sua presença global com operações estratégicas no Brasil, México, Colômbia, Argentina, Uruguai e Espanha.
Saiba mais acessando o site Skeelo: seu app de livros.
SERVIÇO
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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