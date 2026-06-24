Escócia: cinco coisas que você provavelmente não sabia sobre o próximo rival do Brasil na Copa

Muito além da gaita de fole, do whisky e da roupa típica, o país, integrado ao Reino Unido, guarda histórias e curiosidades únicas
Depois de vencer a seleção do Haiti por 3x0, em sua segunda partida na Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo nesta quarta-feira (24/6) para enfrentar a Escócia, às 19h, no horário de Brasília, em partida válida pela última rodada do grupo C. Embora esta seja a nona vez que o país europeu participa de uma Copa do Mundo, nunca conseguiu passar da fase de grupos. Muito além do whisky, do kilt e da gaita de fole, a história da Escócia é marcada por guerras, resistência e orgulho de sua cultura.
``Assim como muitos outros países, muitas pessoas conhecem a Escócia apenas por uma pequena parte de sua cultura. No caso deles, é o kilt, aquela espécie de saia xadrez bem típica, e o tão famoso whisky escocês. Mas é claro que a Escócia tem muito mais o que mostrar ao mundo em termos de folclore, identidade e até mesmo espiritualidade celta, além de vários capítulos históricos que falam de luta por autonomia e preservação da própria cultura´´, avalia o mestre em Educação, licenciado em História e diretor de Produtos e Marketing da Aprende Brasil Educação, Juliano Costa.
A complexa geografia
Muito além da capital, Edimburgo, e das cidades mais conhecidas, como Glasgow e Inverness, a Escócia tem um território com mais de 30 mil lagos e mais de 900 ilhas espalhados por um total de quase 79 mil km². É em terras escocesas que se localiza, por exemplo, o ponto mais alto do Reino Unido, o Ben Nevis, que tem 1.345 metros. Geograficamente, o país se divide entre as míticas Highlands (terras altas), ao norte, e as Lowlands (terras baixas), ao sul.
De acordo com o professor de Geografia do Colégio Positivo, Eduardo Berkenbrock Lopes, ``esse é um país de contrastes geográficos tão acirrados quanto suas rivalidades históricas. O litoral, profundamente recortado, é esculpido por fiordes e repleto de ilhas, como as Hébridas e as Órcades, enquanto a costa oeste é famosa por suas falésias. A vegetação predominante é a floresta boreal de coníferas. Séculos de exploração e o pastoreio de ovelhas reduziram drasticamente a cobertura florestal original, e hoje a paisagem é dominada por vastos campos de gramíneas e urzes, que colorem as colinas de roxo e lilás no verão´´, afirma.
A divisão política
Se a geografia da Escócia é marcada por divisões naturais, sua posição política dentro do Reino Unido é igualmente complexa. Ela é uma das quatro nações que compõem o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
``A Grã-Bretanha, propriamente dita, é a ilha que abriga três dessas nações: Escócia, Inglaterra e País de Gales. Já o Reino Unido é a união política que inclui, além da ilha britânica, a Irlanda do Norte. Essa distinção, embora pareça técnica, carrega profundas implicações históricas e afetivas. Para muitos escoceses, dizer que são ‘britânicos’ é uma afirmação política, mas dizer que são ‘escoceses’ é uma afirmação de identidade. E nem sempre as duas coisas se alinham´´, comenta Lopes.
Unicórnios x Leões
Unicórnios não são reais, mas a Escócia talvez seja o lugar do mundo em que eles estão mais próximos de se tornarem. No século XV, alguns monarcas escoceses passaram a usar os unicórnios em seus brasões.
``De acordo com a mitologia celta, esses animais representam muito bem aqueles que seriam os ideais escoceses, como pureza, masculinidade e até poder. Daí a ideia de associá-los às lideranças políticas´´, conta Costa. Acontece que, já desde essa mesma época, também havia muitos registros de lendas e cantigas de roda mencionando uma rivalidade entre o unicórnio e o leão, que, por sua vez, é o símbolo nacional da Inglaterra.
Em 2022, a Suprema Corte do Reino Unido proibiu que a Escócia realizasse um referendo para que a população escocesa opinasse se o país deveria ou não se separar do Reino Unido. Um primeiro referendo já havia sido realizado em 2014, com 55% dos escoceses votando a favor da permanência. Mas esse está longe de ser um ponto pacífico na política local.
``Os chamados Atos de União, assinados em 1707, deram origem ao Reino Unido e puseram fim a mais de um século de discussões sobre a oficialização desse novo Estado, o Reino Unido. De fato, porém, nunca houve um consenso sobre a permanência da Escócia no Reino Unido e, sempre que há alguma virada política, esse debate volta à baila. Foi o que aconteceu depois de o Reino Unido deixar a União Europeia, em 2020, motivo pelo qual o governo escocês queria convocar o novo referendo´´, explica o historiador.
Além da Escócia e da Inglaterra, fazem parte do Reino Unido o País de Gales e a Irlanda.
``As lendas sobre brigas entre o leão e o unicórnio se tornaram ainda mais populares depois da assinatura dos Atos de União, aparentemente como uma forma de resistência à unificação. Brigados ou não, hoje ambos fazem parte do brasão do Reino Unido, cada um representando seu país.´´ Desde 2015, a Escócia celebra o Dia Nacional do Unicórnio em 9 de abril.
A seleção unificando o país
Esta é a nona vez que a Escócia participa de uma Copa do Mundo. O futebol é uma grande paixão nacional e não se restringe apenas aos gramados, mas tem um papel social importante de unificação. De acordo com Lopes, em meados do século XVI houve uma reforma religiosa que dividiu o país entre católicos e protestantes. Essa divisão persiste até hoje e, mais tarde, atingiu também o futebol.
``Dessa divisão nasceram dois grandes clubes escoceses: o Celtic e o Rangers. Enquanto o Rangers nasceu de uma congregação protestante e tem uma relação direta com pessoas mais alinhadas à coroa e às tradições britânicas, o Celtic foi fundado por imigrantes irlandeses católicos e é uma tentativa de esses imigrantes se afirmarem dentro da Escócia´´, narra. Rangers x Celtic é o grande clássico do futebol escocês, conhecido como The Old Firm.
A seleção, por outro lado, representa um ponto de encontro entre essas duas visões de mundo.
``Apesar de ter havido conflitos bastante sangrentos entre católicos e protestantes, a seleção representa todos os escoceses, independentemente da fé. Ela atua como símbolo de uma Escócia unificada´´, completa.
O berço do golfe
Criado na região leste da Escócia, o golfe já chegou a ser proibido pelo rei por excesso de popularidade. No século XV, o país estava entrando em conflito, mais uma vez, com seu chamado “Auld Enemy”. Auld é uma palavra escocesa que significa “velho”, e o velho inimigo, claro, era a Inglaterra. “O rei Jaime II precisou banir o golfe em 1457 porque as pessoas gostavam tanto do esporte que acabavam não se dedicando à preparação militar que o governo julgava necessária para aquele momento”, detalha Costa. Entretanto, a proibição não colou e o golfe seguiu sendo praticado pelos súditos até que, em 1502, o jogo ganhou o selo de aprovação do monarca.
No início, o jogo era bem simples e se resumia a tentar jogar uma bola por cima de formações naturais, como dunas, usando bastões de madeira. Em 1744, foi criado o clube dos Cavalheiros Golfistas de Leith, que estabeleceram uma competição anual valendo prêmios. Muitas das regras adotadas naquele período ainda são válidas até hoje.
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