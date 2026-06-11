Efeito Copa: busca por camisa da Seleção movimenta R$ 1,2 bilhão no e-commerce

Homens de 25 a 44 anos lideram as transações online que somam 4 milhões de unidades vendidas, em um cenário de compras pautado pela busca de canais confiáveis para evitar fraudes
A proximidade da Copa do Mundo acendeu o comércio eletrônico brasileiro e provocou uma verdadeira arrancada nas vendas de artigos esportivos. Impulsionado diretamente pela busca dos torcedores pelos novos uniformes da Seleção Brasileira, o mercado nacional de camisas de futebol movimentou expressivos R$ 1,2 bilhão na internet entre janeiro e o início de junho de 2026, segundo dados da Confi estruturados a partir da plataforma Neotrust.
O faturamento representa um crescimento histórico de 80,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, consolidando o ambiente digital como o principal gramado de compras do consumidor.
O grande motor dessa engrenagem comercial foi o lançamento da nova armadura da equipe nacional. Entre os dias 13 de março (data do lançamento oficial) e 2 de junho, os brasileiros adquiriram 915 mil camisas oficiais da seleção canarinho. Essa demanda massiva injetou R$ 382 milhões no varejo digital, registrando um valor médio expressivo de R$ 417,50 por peça adquirida.
Perfil do Consumidor e Desempenho do Segmento
No balanço geral do setor, mais de 4 milhões de unidades de camisas de clube e seleções foram comercializadas nos primeiros cinco meses do ano, um volume 69,1% superior ao registrado em 2025, com ticket médio geral fixado em R$ 295,90. O perfil traçado pela pesquisa aponta que os homens lideram o engajamento com o setor, sendo responsáveis por 78,2% das transações registradas, enquanto o público feminino responde por 21,8% do total. A faixa etária que se mostrou mais ativa nas conversões digitais concentra-se entre os 25 e 44 anos.
Geograficamente, a liderança absoluta ficou com a região Sudeste, que concentrou 65,9% de todo o faturamento da categoria no país. A região movimentou sozinha R$ 790,5 milhões, o que equivale a um salto de 80,1% em sua receita em relação ao ano anterior. Os dados que mapeiam o setor são da Confi, empresa de inteligência voltada para o varejo, que baseia suas análises em informações coletadas pela plataforma Neotrust, responsável por acompanhar as transações de mais de 7 mil lojas parceiras e o comportamento de 85 milhões de consumidores digitais.
O Caminho Digital da Compra: Conexão com o Mapa da Busca
Essa explosão nas vendas online de moda esportiva conversa diretamente com as transformações no comportamento do brasileiro mapeadas pelo estudo "O Mapa da Busca no Brasil em 2026", desenvolvido pela Optimiza em parceria com a AB Pesquisas. A pesquisa revela que o setor de "Moda, acessórios e calçados" lidera de forma isolada o ranking de categorias com maior volume de compras online no país, estando presente em 56% das aquisições digitais recentes dos brasileiros.
Para compreender esse cenário complexo, a especialista em SEO Júlia Neves, CEO da Optimiza Marketing, destaca a maturidade atual do mercado. Segundo ela, os dados revelam um panorama corporativo que vai muito além de métricas superficiais de plataformas:
``Mais do que discutir canais, este estudo revela algo ainda mais profundo: a confiança se tornou o ativo central da economia digital. Em um mundo saturado de anúncios, conteúdo sintético e promessas fáceis, o consumidor brasileiro aprendeu a cruzar fontes, desconfiar, validar e escolher com mais critério´´.
Essa mudança comportamental explica por que a jornada para descobrir e fechar as compras das camisas não é linear. De acordo com o relatório, a fase de descoberta migrou fortemente para os e-commerces integrados: os marketplaces hoje lideram o início dessa jornada com 27,3% das menções, superando os 15,9% do Google tradicional. No caso de artigos altamente visuais e de forte apelo emocional, as redes sociais também dividem espaço como vitrines de inspiração.
Diante do medo de fraudes e pirataria na internet, o torcedor brasileiro não toma decisões às cegas. Para escapar do excesso de links patrocinados, 43,5% dos consumidores apontam que as avaliações de outros compradores e a prova social são os fatores que mais influenciam a decisão final de abrir a carteira. Além disso, em cenários de dúvida sobre a legitimidade dos e-commerces esportivos, 53,1% dos usuários recorrem ao Google como o critério definitivo de desempate para validar as informações antes de finalizar o pagamento nos canais de alta credibilidade.
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