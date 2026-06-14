Confira as datas, horários e locais definidos da Copa Paulista 2026

Com datas, horários, locais e transmissões definidas, a tabela de jogos da Copa Paulista Rivalo 2026 está desmembrada. A competição começará em 17 de julho, garante vaga ao campeão e ao vice na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Os canais do YouTube da Ulisses TV, Metrópoles e Paulistão vão transmitir a 27ª edição do torneio.
Em busca do título inédito, Marília e Grêmio Prudente abrem a competição na sexta-feira, 17 de julho, às 19h30, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, com transmissão no canal do Metrópoles. Outros dois confrontos acontecem no sábado, 18; mais duas partidas estão marcadas para o domingo, 19; São Caetano e São José fazem jogo isolado na segunda-feira, 20; enquanto duas partidas encerram a primeira rodada na quarta-feira, 22 de julho.
O campeão da Copa Paulista Rivalo 2026 poderá escolher uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2027, ficando o vice-campeão com a vaga remanescente.
As 16 equipes da Copa Paulista Rivalo 2026 foram divididas em quatro grupos regionalizados, dos quais se classificam diretamente ao mata-mata os primeiros colocados. Segundos e terceiros disputam uma fase de play in, onde o time de melhor campanha enfrenta o 8º e assim por diante.
Nas quartas de final, os líderes de cada chave enfrentam os vencedores destes play in, com o líder de melhor campanha enfrentando o 4º melhor dentre os que avançaram no play in, e assim sucessivamente.
Em todas as fases de mata-mata da competição, os empates serão decididos em cobranças de penalidades.
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