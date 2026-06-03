"Zico, o Samurai de Quintino" supera 65 mil espectadores nos cinemas e estreia nas principais operadoras de TVOD nesta quinta-feira

Sucesso de público ainda em cartaz, longa de João Wainer é o terceiro documentário nacional mais assistido nos últimos cinco anos e concorre ao Prêmio Grande Otelo de Melhor Montagem
O documentário "Zico, o Samurai de Quintino" consolida sua trajetória de sucesso nas telas e se firma como um dos grandes fenômenos recentes do cinema nacional. De acordo com a última atualização das bilheterias, o longa-metragem ultrapassou a expressiva marca de 65 mil espectadores nos cinemas, em cinco semanas de exibição nos cinemas, alcançando o posto de terceiro documentário brasileiro mais assistido no circuito comercial nos últimos cinco anos.
Ainda em exibição nas salas de cinema, a produção se prepara para alcançar um novo público. O filme chega oficialmente ao formato TVOD (vídeo sob demanda) nesta quinta-feira, dia 3 de junho, com lançamento nas principais operadoras do país, sendo Claro+, Vivoplay, Google TV / YouTube Filmes, Amazon Store e Apple TV.
O reconhecimento do projeto também ecoa nas premiações. A Academia Brasileira de Cinema anunciou que André Felipe Silva e João Wainer estão indicados ao Prêmio Grande Otelo na categoria de Melhor Montagem - Documentário, chancelando a qualidade técnica da narrativa que reconstrói a história de um dos maiores ídolos do futebol mundial.
Com direção de João Wainer, o filme mergulha na trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o eterno Zico, utilizando um vasto acervo pessoal com dezenas de fitas VHS, filmes Super-8 e objetos históricos, como a camisa 10 usada na final do Mundial de 1981 e um caderno com anotações detalhadas de gols. A produção iniciou suas filmagens em 2023, ano do septuagenário do craque, passando por locais emblemáticos como a casa do jogador em Quintino, ruas do Rio de Janeiro e o Japão, país onde o atleta atuou como pioneiro no desenvolvimento do esporte.
A obra aposta em uma abordagem sensível, combinando depoimentos exclusivos de familiares (sua esposa, Sandra, e os três filhos) e conversas com personagens-chave e astros do futebol, como Júnior Maestro, Carpegiani, Carlos Alberto Parreira e Ronaldo Fenômeno.
``Mais do que as conquistas e glórias do Zico, venho aprendendo com ele lições que vão além do futebol, como humildade, respeito e gentileza´´, afirma o diretor João Wainer.
O produtor André Wainer complementa, destacando a dimensão do projeto:
``Gostamos de dizer que este é um filme de não ficção, apesar de muitas jogadas do Zico parecerem fora da realidade´´.
Distribuído pela Downtown Filmes e produzido pela Vudoo Filmes e Guará Entretenimento, “Zico, o Samurai de Quintino" é uma coprodução da Globo Filmes, SporTV, Pontos de Fuga e Investimage. O longa conta com o patrocínio master do Sicoob, patrocínio da Tim e Austral, além da RioFilme como codistribuidora. Como parceiro e facilitador, o Clube de Regatas do Flamengo esteve ao lado da produção na viabilização de conteúdos, acervos e conexões institucionais.
Sinopse
Um olhar original sobre a vida e a carreira de Arthur Antunes Coimbra, Zico, o Samurai de Quintino investiga em diversas dimensões a personalidade única de um maiores jogadores da história do futebol. Navegando pelo arquivo pessoal do craque – até então inédito para o público –, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.
Com a participação de Ronaldo Fenômeno, Maestro Júnior, amigos e família, a descoberta de sua intimidade nos leva a um encontro surpreendente com o Spirit of Zico: uma identidade tão fascinante quanto paradoxal, forjada no subúrbio do Rio de Janeiro, mas com valores e uma disciplina que só os japoneses entenderiam perfeitamente no seu recomeço do outro lado do mundo.
Ficha Técnica
Dirigido Por: João Wainer
Produzido Por: André Wainer, Bruno Tinoco, Gabriel Wainer, Luiz Porto, Pedro Curi
Produtores Associados: Bruno Wainer, Raul Schmidt, Nathalie Felippe
Produção Executiva: André Wainer, Camila Villas Boas, Luiz Porto
Diretor De Arte: Claudio Amaral Peixoto
Roteiro: Thiago Iacocca
Montagem: André Felipe Silva e João Wainer
Sobre a Vudoo Filmes
Zico – O Samurai de Quintino marca o primeiro longa-metragem da Vudoo Filmes, ampliando sua atuação para o cinema após uma trajetória consolidada no mercado publicitário.
Antes do longa, a produtora colaborou em obras como o documentário Elis & Tom – Só Tinha de Ser Com Você (Rinoceronte Entretenimento, 2022), assinando a direção de produção e a pós-produção, além de produzir as séries Narra Quem Sabe (Fox Sports/ESPN) e 101 Canções que Tocaram o Brasil (Rinoceronte/Canal Curta).
Fundada em 2010 pelos sócios André Wainer e Luiz Porto, a Vudoo Filmes atua há mais de 15 anos na produção audiovisual, com mais de 2 mil projetos realizados entre publicidade, branded content, música e conteúdo para televisão.
Ao longo de sua trajetória, desenvolveu trabalhos para veículos e marcas como TV Globo, Fox Sports, Disney/ESPN, Coca-Cola, Unilever, Santander, Itaú, Bradesco Seguros, entre outros, consolidando-se no mercado por sua atuação em projetos de diferentes formatos e escalas de produção.
Sobre a Guará Entretenimento
A Guará é uma empresa de entretenimento dedicada a desenvolver propriedades intelectuais originais brasileiras para os mercados de quadrinhos, games, cinema e TV. Foi a primeira a produzir uma série de TV e um filme do gênero de super-herói baseado em comics no país.
Sobre a Globo Filmes
Há mais de 25 anos, a Globo Filmes constrói parcerias que impulsionam o audiovisual brasileiro, levando grandes histórias nacionais ao público de todas as gerações. Desde 1998, atua como a maior coprodutora e uma das principais investidoras do cinema nacional, com mais de 560 títulos lançados e mais de 270 milhões de espectadores acumulados nas salas de cinema.
O portfólio da Globo Filmes reúne produções que marcaram o cinema brasileiro. Entre os sucessos de público estão “Minha Mãe é uma Peça 3” e “Tropa de Elite 2”, ambos com mais de 11 milhões de espectadores, e grandes bilheterias recentes como “Minha Irmã e Eu”, “Os Farofeiros 2” e “Vitória”. A trajetória inclui ainda obras aclamadas pela crítica dentro e fora do país, como “2 Filhos de Francisco”, “Carandiru”, “Cidade de Deus” (quatro indicações ao Oscar) e “Bacurau” (Prêmio do Júri em Cannes). Mais recentemente, títulos como “O Último Azul” (vencedor do Urso de Prata na Berlinale) e “Manas” (GDA Director’s Award no Festival de Veneza) reforçam a diversidade e a potência das narrativas nacionais.
A Globo Filmes segue acreditando na força das salas de cinema e no impacto das boas histórias. Com foco na qualidade artística e na pluralidade de conteúdos, leva ao público o melhor do cinema brasileiro nos mais variados gêneros.
Sobre o SporTV
Líder de audiência entre os canais esportivos da tv por assinatura no Brasil, os três canais Sportv contam com cerca de três mil disputas transmitidas por ano, em uma maratona esportiva que inclui grandes torneios como os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Brasileirão nas Séries A e B, Copa do Brasil, amistosos da seleção brasileira, Eliminatórias da Copa, a Superliga de Vôlei, Mundial de vôlei, Liga das Nações, além das emoções do skate, do surfe, da ginástica artística, do atletismo, das lutas e muitas outras modalidades. O Sportv sabe que o esporte está ligado à paixão que diverte, relaxa, engaja e faz refletir pautas contemporâneas da própria sociedade. Por isso, além de um portfólio relevante de direitos esportivos, investe também em uma equipe diversa e talentosa, que ilumina as transmissões, aprofunda o debate e produz conteúdo de alta qualidade para o apaixonado por esporte. O Sportv tem se posicionado cada vez mais como uma marca do ecossistema esportivo, que vai além das transmissões e que faz o esporte pulsar, desenvolvendo iniciativas para além da TV, como a Sportv RUN, Doe Gols, Feitas de Esporte, entre outras.
Sobre a Pontos de Fuga
O primeiro projeto da Pontos de Fuga no cinema foi o premiado documentário “Simonal - Ninguém sabe o duro que dei”, de 2009, que retrata a vida do cantor Wilson Simonal. A produtora também criou as séries “Design Brasileiro” para o Canal Curta!, “Arte Brasileira Quadro a Quadro” para o canal Arte1 e “Amor de Bicho” para o UOL. Em 2016, lançou o documentário “Zanine – O Ser do Arquitetar”. Em 2019, lançou o longa de ficção “Simonal”, uma cinebiografia dirigida por Leonardo Domingues e estrelada por Fabrício Boliveira e Isis Valverde, que conquistou reconhecimento em festivais internacionais e nacionais. Em 2022, “O Amor Dá Voltas”, de Marcos Bernstein e, em 2024, “Um Dia Antes de Todos os Outros”, um longa-metragem dirigido por Fernanda Bond e Valentina Homem, com roteiro de Jô Bilac.
Sobre a Investimage
A Investimage é uma holding de investimentos e consultoria estratégica especializada na indústria criativa, com foco nos setores de mídia e entretenimento. Fundada em 2008, a empresa nasceu com o objetivo de aproximar a indústria criativa do mercado de capitais, estruturando mecanismos de financiamento para o audiovisual brasileiro. A companhia atua em toda a cadeia de valor do conteúdo — da concepção à produção, distribuição e difusão — abrangendo cinema, televisão, streaming, jogos eletrônicos e plataformas digitais. Por meio das unidades Investimage Asset Management e Investimage Advisory, oferece serviços de gestão de ativos, intermediação de negócios, fusões e aquisições e consultoria estratégica. Ao longo de sua trajetória, a Investimage investiu em mais de 60 projetos e empreendimentos e se consolidou como o maior investidor privado na produção, distribuição e difusão de conteúdo audiovisual brasileiro, participando de filmes e empresas relevantes do setor.
Sobre a Downtown Filmes
Fundada em 2006, a Downtown Filmes é a única distribuidora dedicada exclusivamente ao cinema brasileiro. Desde 2011, ocupa a posição da distribuidora número 1 no ranking de filmes nacionais. De 2006 até hoje, vendeu mais de 50% de todos os ingressos de filmes brasileiros lançados. Até março de 2024, a Downtown Filmes lançou 158 longas nacionais, que acumularam mais de 180 milhões de ingressos vendidos. Entre os maiores sucessos da distribuidora estão “Minha Mãe É Uma Peça 1, 2 e 3”, estrelados por Paulo Gustavo; “De Pernas Pro Ar 1 e 2”, e “Loucas Pra Casar”, com Ingrid Guimarães; “Chico Xavier”, “Elis”, “Fala Sério, Mãe!” com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, “Minha Vida em Marte” com Paulo Gustavo e Mônica Martelli, “Cine Holliúdy 1 e 2”, “Simonal”, “Mussum, O Filmis” e “Os Farofeiros 1 e 2” com Maurício Manfrini e Cacau Protásio.
Sobre a RioFilme
Fundada em 1992, a RioFilme é a empresa pública municipal responsável por apoiar e promover o setor audiovisual no Rio de Janeiro. Sua missão é fomentar o desenvolvimento do setor em toda a cadeia de valor, fortalecendo tanto a economia quanto a identidade cultural da cidade. A RioFilme investe em todas as etapas do ecossistema audiovisual — da formação e desenvolvimento à produção, distribuição, exibição e promoção internacional. Também atua na democratização do acesso às salas de cinema e oferece apoio estratégico a produtores brasileiros e estrangeiros que desejam filmar no Rio, por meio da Rio Film Commission.
Sobre o Flamengo
Fundado em 1895, o Clube de Regatas do Flamengo é mais do que um time de futebol: é um símbolo nacional, um fenômeno cultural e uma paixão que une gerações em todo o Brasil. Com mais de 45 milhões de torcedores, o Flamengo é a maior torcida de clube do mundo — uma verdadeira nação. Reconhecido por sua história, conquistas e torcida apaixonada, o clube se tornou referência em gestão esportiva, engajamento digital e conexão com os fãs ao redor do mundo.
O Flamengo é o único grande clube de futebol do Brasil com estrutura esportiva de alto rendimento. São cerca de 1.500 atletas em 10 modalidades, sem contar que nos últimos 10 anos, formou mais de 5.000 esportistas em categorias de base.
Sobre o Sicoob
Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 321 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,7 mil pontos de atendimento, e, em mais de 420 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.
Sobre a TIM
A TIM é uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, com atuação nacional em serviços de telefonia móvel, internet e conectividade digital. A companhia posiciona sua marca com o propósito de “evoluir juntos com respeito e coragem, transformando tecnologia em liberdade”, buscando ampliar o acesso à conectividade e às possibilidades digitais para pessoas e empresas. Mais do que oferecer conexão, a empresa afirma atuar para viabilizar trabalho, aprendizado, entretenimento e aproximação entre pessoas por meio da tecnologia. A TIM destaca ainda sua liderança na expansão do 5G no Brasil, investindo em infraestrutura e inovação para conexões mais rápidas e eficientes. A companhia também enfatiza iniciativas ligadas à diversidade, inclusão, sustentabilidade e apoio a projetos culturais e esportivos, reforçando seu posicionamento como marca tecnológica com impacto social.
Sobre a AUSTRAL/Re
A Austral Re é uma resseguradora brasileira focada emCompasser solidez e geração de valor como parceira estratégica para seus clientes. A companhia investe continuamente em conhecimento, tecnologia e na formação de equipes altamente qualificadas, buscando inovação com autonomia e responsabilidade. Desde o início de suas operações, a empresa apresenta crescimento consistente, impulsionado por lucros retidos e rendimentos de investimentos, refletidos em ratings elevados das principais agências globais — incluindo A- (grau de investimento global pela AM Best) e AAAbr pela S&P Global Ratings.Fundada em 2011 pela Vinci Compass, a Austral expandiu suas operações para a América Latina e fortaleceu sua atuação por meio de movimentos estratégicos, como a fusão com a Terra Brasis e a incorporação da Markel Resseguradora Brasil. Atualmente, mantém controle acionário ligado à Vinci Compass e é liderada por profissionais com ampla experiência no mercado de resseguros.
Sobre João Wainer
João Wainer é um diretor com uma linguagem estética e narrativa muito particular que tem origem na sua trajetória como fotojornalista. Assina a direção da produção original Netflix “Doleira” e o longa “Bandida”, da Paris Filmes, ambos lançados em 2024. Dirigiu o longa “A Jaula” (2022) e os docs “Larissa: O Outro lado de Anitta (2025)”, “Pixo”(2009) e “Junho"(2014). No documentário "Elis & Tom, só Tinha de Ser Com Você” (2022), assinou a montagem. João dirigiu o clipe “Funk Rave”, de Anitta, vencedor do prêmio de melhor clipe latino no VMA (MTV) 2023, além de clipes de artistas como Emicida (vencedor do prêmio Multishow 2016), MV Bill (vencedor do VMB 2001), Racionais MCs, entre outros.
Fonte e foto: Primeiro Plano
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