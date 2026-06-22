Vozinha e Cabo Verde viram sensações da Copa do Mundo de 2026

As duas primeiras rodadas da Copa do Mundo tem seu protagonista: Cabo Verde. Segundo levantamento exclusivo da Taboola, líder global em oferecer performance em escala para anunciantes, o interesse pelo termo registrou um salto de 677% na Open Web, acumulando 576 mil pageviews impulsionando sua estreia no torneio.
No centro desse fenômeno pop-esportivo está o goleiro Vozinha, que viu o interesse por seu nome explodir em 1.980% após o empate histórico contra a Espanha e o Uruguai. O arqueiro cabo verdiano, eleito o melhor em campo na estreia contra a Fúria, rapidamente furou a bolha do nicho tático também por sua conexão afetiva com o Brasil — fã declarado de Ivete Sangalo, novelas e batizado em homenagem a um ex-jogador do Botafogo —, motivando uma campanha digital que o fez ultrapassar a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram.
``O ecossistema da Open Web mostra que o torcedor brasileiro consome o Mundial guiado por narrativas de forte humanização. A garra e o carisma da seleção de Cabo Verde e do goleiro Vozinha transformou a seleção africana em um dos maiores centros de gravidade de audiência do país neste início de torneio, rivalizando com o espaço dos gigantes do futebol´´, afirma José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.
Estreia amarga do Brasil tem brilho de Vini Jr. e cobrança por Endrick
Por outro lado, a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos trouxe o torcedor de volta à realidade da cobrança técnica e dos bastidores inflamados. O empate amargo, com desempenho abaixo do esperado, foi salvo pelo brilho individual de Vini Jr., que garantiu 12 milhões de pageviews e uma alta de 462% em interesse ao marcar o único gol para o Brasil.
Paralelamente, do banco de reservas, Endrick solidificou seu papel de fenômeno midiático ao acumular 2,1 milhões de pageviews e alta de 198%. O fato do jovem passar o jogo se aquecendo, sem ser utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti gerou uma forte onda de cobrança por parte dos torcedores no ambiente digital.
Já na segunda rodada, o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti transformou a dinâmica de interesse na Open Web com novos protagonistas. Novidade na escalação, Matheus Cunha acumulou 329 mil pageviews (+73%) impulsionado por seus dois gols e pela curiosidade em torno de sua comemoração surfista. Por outro lado, Raphinha concentrou 787 mil pageviews (+63%) sob um viés de drama e incerteza, o atacante virou o centro das atenções digitais após ser alvo de duras críticas e sofrer uma lesão com risco de corte do Mundial.
Na abertura do campeonato, a arbitragem brasileira também virou pauta de grande repercussão. O árbitro Wilton Pereira Sampaio registrou um crescimento de 120.130% em interesse na Open Web, impulsionado por elogios e críticas à sua atuação no jogo entre México x África do Sul, onde aplicou três cartões vermelhos e viralizou nas redes por conta de um diálogo em inglês.
Corrida histórica pelo topo da artilharia histórica
Enquanto isso, a caça aos recordes históricos começou a desenhar uma batalha de titãs. Kylian Mbappé estreou marcando duas vezes contra o Senegal na vitória da França, fazendo o interesse pelo seu nome avançar 154%, gerando 891 mil pageviews. A resposta veio no mesmo nível com Lionel Messi, que anotou um hat-trick pela Argentina, igualou a marca de Miroslav Klose com 16 gols na artilharia histórica das Copas e acumulou 958 mil visualizações de páginas.
``Essa corrida implacável de craques como Messi e Mbappé pelo topo da história do futebol, somada aos grandes feitos da rodada, consolidou o torneio como o centro absoluto das atenções digitais. Diante de tantos recordes e do alto nível técnico logo na estreia, o torcedor brasileiro não quer perder nenhum detalhe, o que fez o interesse pelo termo 'jogos de hoje' disparar 3.085% na plataforma enquanto a audiência mapeia onde acompanhar cada espetáculo´´, finaliza Genova.
Sobre a Taboola
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