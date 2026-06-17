União de Mogi perde 3 pontos no TJD e corre o risco de ficar fora das oitavas da Bezinha

O União de Mogi das Cruzes, que estava classificado às oitavas de final da popular Bezinha, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, perdeu três pontos nesta quarta-feira (17/6) no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. O motivo foi o mesmo da punição feita ao Guarulhos, que perdeu 12 pontos: inscrição de quatro (três são permitidos) jogadores acima dos 23 anos na partida contra o Mauaense. Agora, para se classificar, vai precisar pelo menos do empate na última rodada.
Na oportunidade, o União de Mogi foi derrotado por 1 a 0. Mesmo assim, por ter um jogador a mais que o permitido no regulamento, o clube perdeu 3 pontos (a irregularidade aconteceu em apenas uma partida). O caso pode ser recorrido no STJD, no Rio.
Na denúncia feita ao União de Mogi, na partida contra o Mauaense estava inscritos o meia Gustavo Fernandes, de 24 anos; o atacante Vitinho, de 25; o lateral Alexandre, de 24; e o meia Matheus Souza, de 24 anos. Ou seja, o clube excedeu o número máximo permitido pelo regulamento.
Com a punição, o União de Mogi, que neste sábado (20), às 15 horas, em casa, enfrenta o líder, classificado e invicto Itaquaquecetuba, terá de pelo menos empatar para se classificar. A derrota pode causa a eliminação se o Manthiqueira superar, em Guaratinguetá, o Mauaense.
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO 4
1º ITAQUAQUECETUBA - 25 pontos (classificado)
2º MAUÁ - 13 pontos (classificado)
3º MAUAENSE - 12
4º UNIÃO DE MOGI - 11
5º MANTHIQUEIRA - 11
6º BARCELONA - 0
10ª e última rodada - sábado (20), 15 horas
UNIÃO DE MOGI X ITAQUA
MANTHIQUEIRA X MAUAENSE
MAUÁ X BARCELONA
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