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terça-feira, 30 de junho de 2026
PROGRAMA ULISSES SETEE MEIA: Confira detalhes da vitória do Brasil por 2 a 1 em cima do Japão - Copa do Mundo 2026
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Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
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