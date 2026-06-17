Guarulhos perde 12 pontos no TJD por inscrição irregular de atleta e está eliminado das oitavas da Bezinha

De classificado antecipadamente às oitavas de final da Bezinha (Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23), o Guarulhos foi eliminado no tapetão. Por desconhecer o regulamento, a equipe inscreveu 4 jogadores acima dos 23 anos (o permitido: três) e nesta quarta-feira (17/6) o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) puniu o clube com a perda de 12 pontos e multa de R$ 15 mil pelas irregularidades. O caso pode ser recorrido no STJD.
Com a decisão, o Guarulhos, que era o segundo colocado no Grupo 3 com 16 pontos, e estava matematicamente classificado à proxima fase, agora tem apenas 4 pontos e está eliminado. De maneira melancólica, a equipe se despede da competição neste sábado (20), às 15 horas, em casa, diante do classificado Paulinense.
Paulínia e Votoraty, que jogam no mesmo dia e horário, na cidade de Paulínia, agora lutam pela última vaga do grupo.
Artigo 214 do CBJD
O artigo trata da inclusão ou inscrição de atletas em situação irregular para participação em competições oficiais. De acordo com o regulamento, a punição prevê a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória em cada partida envolvida na infração, além da possibilidade de aplicação de multa financeira.
A denúncia ressalta que o Guarulhos tem quatro atletas acima da idade permitida pelo regulamento da competição: Igor (1997); Lucas Ribeiro (2000); Luís Fernando (2000); eVinícius Souza (2001). O regulamento da Bezinha permite apenas três jogadores nascidos em 2002 ou antes.
A irregularidade iniciou na partida contra o rival Flamengo, de Guarulhos, no dia 31 de maio, e prosseguiu até o jogo seguinte diante do Paulínia (venceu os dois e somou 6 pontos). Os quatro jogadores não foram relacionados simultaneamente nas partidas, mas o entendimento é que o limite permitido pelo regulamento se aplica ao elenco inscrito na competição e não apenas aos atletas relacionados em cada jogo.
Com isso, o Guarulhos perdeu os seis pontos conquistados e também foi punido com a perda de mais seis pontos.
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