Seleção dos EUA na Copa reflete a força da imigração na construção do país

Mapa mostra que quase metade dos jogadores da equipe americana tem raízes familiares em outros países; para especialista, história reforça o papel da imigração na identidade dos Estados Unidos
Um levantamento divulgado pela revista Newsweek revelou que 12 dos 26 jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos que disputa a Copa do Mundo de 2026 possuem origens imigrantes ou diaspóricas ligadas a oito países diferentes. O mapa mostra conexões familiares e culturais que atravessam continentes e ajudam a contar uma história maior do que a do futebol: a própria formação da sociedade americana.
Para o advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal, professor de pós-graduação em Direito Migratório, mestre em Direito nos EUA pela University of Southern California e CEO da Bicalho Consultoria Legal, Dr. Vinícius Bicalho, a composição da equipe americana evidencia uma característica histórica do país.
``A seleção americana na Copa mostra uma verdade simples: a imigração não é uma nota de rodapé na história dos Estados Unidos. Ela é parte central da identidade, da economia, da cultura e até do esporte americano.´´
Segundo ele, o futebol oferece uma representação particularmente visível dessa realidade porque é um esporte global, que acompanha os fluxos migratórios e as transformações demográficas das sociedades.
Um retrato da sociedade americana
A reportagem destaca que os jogadores possuem vínculos familiares com diferentes regiões do mundo, refletindo décadas de imigração que ajudaram a moldar os Estados Unidos. Em um país construído por sucessivas ondas migratórias, a diversidade presente na seleção nacional acaba funcionando como um retrato da própria população americana.
Para Vinícius Bicalho, a presença desses atletas demonstra como a integração de diferentes comunidades fortalece o país.
``Quando observamos a trajetória de muitos desses jogadores, vemos histórias que se repetem em milhões de famílias americanas: pessoas que chegaram em busca de oportunidades, construíram suas vidas e hoje fazem parte da identidade nacional. O esporte apenas torna essa realidade mais visível.´´
Muito além do futebol
A Copa de 2026 possui um simbolismo especial porque acontece em solo americano. Para o especialista, isso amplia o significado da seleção como representante não apenas de um país, mas também de uma sociedade formada por diferentes culturas e nacionalidades.
``Os Estados Unidos sempre atraíram talentos, empreendedores, profissionais qualificados e famílias do mundo inteiro. Essa capacidade de integrar diferentes origens é um dos fatores que explicam a força econômica, científica, cultural e esportiva do país.´´
O advogado destaca que esse cenário ajuda a explicar por que tantas pessoas continuam enxergando os Estados Unidos como um destino de oportunidades.
``A imigração legal sempre teve um papel importante na renovação econômica e social americana. O que vemos nesse elenco é um reflexo de algo muito maior: pessoas de diferentes origens contribuindo para construir um mesmo projeto de país.´´
Segundo o especialista, a experiência americana demonstra que diversidade, circulação de talentos e troca de conhecimentos são fatores que impulsionam o crescimento de pessoas, empresas e instituições.
``O mundo está cada vez mais conectado. Quem compreende diferentes culturas, mercados e sistemas jurídicos amplia suas possibilidades profissionais. A internacionalização deixou de ser uma tendência e passou a ser uma estratégia de crescimento.´´
Uma mensagem que vai além da Copa
O mapa divulgado pela Newsweek acaba transmitindo uma mensagem que ultrapassa o universo esportivo.
``Quando a seleção entra em campo, ela representa os Estados Unidos. Mas também representa histórias de famílias que cruzaram fronteiras, superaram desafios e ajudaram a construir o país. É uma lembrança de que a diversidade não é exceção na sociedade americana. Ela faz parte da sua essência,´´ conclui Vinícius Bicalho.
Quem é Vinícius Bicalho
• Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;
• Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;
• CEO da Bicalho Consultoria Legal;
• Mestre em Direito nos EUA pela University of Southern California;
• Mestre em Direito no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos (MG);
• Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;
• Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM;
• Professor de pós-graduação em Direito Migratório;
• O único advogado brasileiro citado na lista de “profissionais confiáveis” dos principais jornais americanos, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today e Los Angeles Times.
Sobre a Beyond Borders
A Beyond Borders é um programa premium de expansão internacional de carreira criado para advogados brasileiros já consolidados profissionalmente e que desejam desenvolver posicionamento global, networking estratégico e atuação conectada ao mercado jurídico internacional. O projeto reúne conteúdos estratégicos, acompanhamento próximo e conexões de alto nível voltadas à internacionalização de carreiras jurídicas e construção de autoridade em mercados globais.
Sobre a Bicalho Consultoria Legal
Empresa com ampla experiência em processos migratórios para os Estados Unidos e Portugal, com escritórios no Brasil, em Portugal e nos EUA. Oferece soluções para empresas, empreendedores e profissionais liberais, incluindo assessoria jurídica, consultoria empresarial, tributária e trabalhista, além de planejamento patrimonial e internacionalização de negócios, carreiras e famílias.
Fonte: CM Press
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