CBF divulga tabela detalhada da terceira fase da Série D do Brasileirão

Na tarde desta terça-feira (30/6), a CBF divulgou a tabela detalhada da terceira fase da Série D do Brasileirão. O documento contém todas as informações sobre data, horário e local dos jogos.
Os confrontos de ida serão nos dias 4, 5 e 6 de julho. Já as partidas de volta, serão nos dias 12 e 13 do mesmo mês.
A terceira fase da competição é marcada por 16 duelos. As equipes que vencerem seguem na busca pelo título e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Estes são os confrontos desta fase:
Porto Velho x Gama, Nacional x Capital, Trem x América-RN, Imperatriz x Ferroviário-CE, CRAC x Treze, São José-RS x Portuguesa-RJ, Cianorte x XV de Piracicaba, Serra Branca x Uberlândia, Águia de Marabá x ABC, Betim x CSA, Luverdense x Guaporé, Marcílio Dias x Portuguesa-SP, Goiatuba x Manauara, Velo Clube x São Luiz-RS, Maguary x Iguatu e Ivinhema x ASA.
CLIQUE AQUI e confira a tabela:
Nenhum comentário:
Postar um comentário