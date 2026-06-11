69% querem a camisa da Seleção, mas 58% reservaram até R$ 500 para gastar na Copa inteira

Pesquisa da meutudo com mais de 3 mil participantes mostra que o desejo pelo maior símbolo da Copa convive com orçamento apertado — e que 48% ainda não sabem como pagarão os gastos do período
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a camisa da Seleção Brasileira já desponta como o objeto de desejo do torcedor-consumidor: 69% dos participantes de uma pesquisa da fintech meutudo afirmam que pretendem comprar ou avaliariam comprar a camisa oficial se o preço couber no orçamento. O problema é que o orçamento, para a maioria, é de até R$ 500 para tudo.
O levantamento, realizado em maio de 2026 com 3.510 participantes nos artigos do blog da empresa, revela um retrato de interesse real, mas condicionado ao bolso — e com muita indecisão ainda por resolver.
A camisa lidera o desejo, mas o teto de preço é baixo
Entre todos os produtos e experiências da Copa, a camisa oficial da Seleção é a que mais concentra intenção de compra. Dos 69% com interesse positivo ou condicional, 41% afirmam que já decidiram comprar e outros 28% comprariam se o preço fosse compatível com o que têm disponível.
O entusiasmo, porém, esbarra no valor: apenas 13% dos respondentes está disposto a gastar mais de R$ 400 em roupas e acessórios da Copa.
A faixa mais comum é até R$ 150, citada por 31%. Considerando que a camisa oficial da CBF costuma ultrapassar R$ 300, a conta não fecha para a maioria, o que explica o alto percentual de interesse condicional.
58% planejam gastar até R$ 500 com toda a Copa e 79% são sensíveis a preço
O orçamento total para o período dos jogos confirma a cautela: 58% dos participantes planejam gastar até R$ 500 com tudo, alimentação, vestuário, álbum de figurinhas e experiências. Apenas 8% afirmam que o preço não é um fator limitante.
A sensibilidade ao preço aparece de forma ainda mais direta quando perguntados sobre como reagem diante de um produto caro: 44% desistem da compra e 35% buscam alternativas mais baratas.
Somados, 79% tomam alguma ação para evitar gastar mais do que consideram adequado, um sinal de que promoções e condições de pagamento vão pesar muito nas decisões de consumo durante a Copa.
48% ainda não sabem como pagarão e só 12% planejam parcelar
Mesmo entre quem pretende gastar durante a Copa, a forma de pagamento ainda é uma incógnita: 48% dos participantes afirmam não saber como vão quitar os gastos do período. Entre os que já decidiram, Pix e débito lideram com 32%, ou seja, pagamento à vista. Apenas 12% planejam parcelar no cartão de crédito.
A indecisão de quase metade do público indica que boa parte das compras ainda está em aberto. A decisão final tende a acontecer próxima ao evento, quando promoções, condições de parcelamento e disponibilidade de renda vão determinar quem de fato coloca a camisa.
Sobre a meutudo
A meutudo é uma fintech brasileira especializada em crédito consignado para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Com foco em simplicidade e transparência, a empresa oferece soluções financeiras acessíveis e atua na educação financeira de seus clientes e do público em geral.
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