terça-feira, 23 de junho de 2026

Confira as datas, horários e confrontos das oitavas de final da Bezinha do Paulista


As datas, horários e locais das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a popular Bezinha. foram definidos em Conselho Técnico. A fase eliminatória terá início no sábado (27/6) com quatro jogos e a definição dos clubes que avançarão às quartas será nos dias 4 e 5. Em caso de igualdade, o time classificado será definido nos pênaltis.

Três dos quatro confrontos do sábado (27) estão marcados para às 15h. Em Guaratinguetá, o Manthiqueira receberá o José Bonifácio. No mesmo horário, em Mogi das Cruzes, o União Mogi será mandante diante do Mauá. Assim como São Carlos e Paulinense, que se encontrarão em São Carlos.

Também no sábado, porém às 19h30, o Assisense jogará diante da sua torcida contra a Matonense. Todos os confrontos do dia serão transmitidos pelo canal do Paulistão no YouTube.

Outros quatro confrontos acontecerão no domingo (28). Com transmissão da Ulisses TV, o Audax será mandante contra o Flamengo, às 10h. Também no mesmo horário, mas no canal do Paulistão no YouTube, Tupã e Independente duelarão em Tupã.

Também com transmissão do canal do Paulistão no YouTube, mas às 15h, a Santacruzense enfrentará o América, em Santa Cruz do Rio Pardo. Já o Paulínia encerrará os confrontos de ida diante do Itaquaquecetuba, em Paulínia.

Confira as oitavas de final:

Jogos de ida


Sábado (27)

15h

Manthiqueira (Mascote acima) x José Bonifácio - YouTube Paulistão

União Mogi x Mauá - YouTube Paulistão

São Carlos x Paulinense - YouTube Paulistão


19h30

Assisense (mascote acima) x Matonense - YouTube Paulistão



Domingo (28)

10h

Audax (mascote acima) x Flamengo - Ullisses TV

Tupã x Independente - YouTube Paulistão


15h

Santacruzense (mascote acima) x América - YouTube Paulistão

Paulínia x Itaquaquecetuba - YouTube Paulistão


Jogos de volta

Sábado (4/7)


15h

Itaquaquecetuba x Paulínia - YouTube Paulistão

Flamengo x Audax - Ulisses TV

Matonense x Assisense - YouTube Paulistão

América (mascote acima) x Santacruzense - YouTube Paulistão

Mauá x União Mogi - YouTube Paulistão



Domingo (5/7)

10h

Independente (mascote acima) x Tupã - YouTube Paulistão

José Bonifácio x Manthiqueira - YouTube Paulistão

Paulinense x São Carlos - YouTube Paulistão

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