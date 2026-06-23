Confira as datas, horários e confrontos das oitavas de final da Bezinha do Paulista

As datas, horários e locais das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a popular Bezinha. foram definidos em Conselho Técnico. A fase eliminatória terá início no sábado (27/6) com quatro jogos e a definição dos clubes que avançarão às quartas será nos dias 4 e 5. Em caso de igualdade, o time classificado será definido nos pênaltis.
Três dos quatro confrontos do sábado (27) estão marcados para às 15h. Em Guaratinguetá, o Manthiqueira receberá o José Bonifácio. No mesmo horário, em Mogi das Cruzes, o União Mogi será mandante diante do Mauá. Assim como São Carlos e Paulinense, que se encontrarão em São Carlos.
Também no sábado, porém às 19h30, o Assisense jogará diante da sua torcida contra a Matonense. Todos os confrontos do dia serão transmitidos pelo canal do Paulistão no YouTube.
Outros quatro confrontos acontecerão no domingo (28). Com transmissão da Ulisses TV, o Audax será mandante contra o Flamengo, às 10h. Também no mesmo horário, mas no canal do Paulistão no YouTube, Tupã e Independente duelarão em Tupã.
Também com transmissão do canal do Paulistão no YouTube, mas às 15h, a Santacruzense enfrentará o América, em Santa Cruz do Rio Pardo. Já o Paulínia encerrará os confrontos de ida diante do Itaquaquecetuba, em Paulínia.
Confira as oitavas de final:
Jogos de ida
Sábado (27)
15h
Manthiqueira (Mascote acima) x José Bonifácio - YouTube Paulistão
União Mogi x Mauá - YouTube Paulistão
São Carlos x Paulinense - YouTube Paulistão
19h30
Assisense (mascote acima) x Matonense - YouTube Paulistão
Domingo (28)
10h
Audax (mascote acima) x Flamengo - Ullisses TV
Tupã x Independente - YouTube Paulistão
15h
Santacruzense (mascote acima) x América - YouTube Paulistão
Paulínia x Itaquaquecetuba - YouTube Paulistão
Jogos de volta
Sábado (4/7)
15h
Itaquaquecetuba x Paulínia - YouTube Paulistão
Flamengo x Audax - Ulisses TV
Matonense x Assisense - YouTube Paulistão
América (mascote acima) x Santacruzense - YouTube Paulistão
Mauá x União Mogi - YouTube Paulistão
Domingo (5/7)
10h
Independente (mascote acima) x Tupã - YouTube Paulistão
José Bonifácio x Manthiqueira - YouTube Paulistão
Paulinense x São Carlos - YouTube Paulistão
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