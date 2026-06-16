Copa 2026: por que tantas crianças sonham em ser Messi?

Livro infantil transforma a paixão pelo futebol em uma conversa sobre autoestima, bullying e identidade
A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 já movimenta torcedores de todas as idades. Enquanto muitas crianças se preparam para acompanhar seu primeiro Mundial de verdade, milhões de fãs aguardam aquela que pode ser a última Copa de Lionel Messi. E, como acontece a cada geração de grandes craques, não faltam meninos e meninas que sonham em repetir seus dribles, gols e trajetória. Mas o que acontece quando eles decidem que querem ser iguais ao ídolo?
É este sonho infantil que inspira João quer ser o Messi, livro da escritora best-seller israelense Tanya Preminger, publicado no Brasil pela Editora Hábito. A obra parte de uma cena familiar em milhões de casas: depois de assistir a um craque em campo, corre para o quintal, repete dribles, imagina gols e anuncia que será o próximo Messi.
Na história, João treina todos os dias para jogar como o camisa 10 argentino. Copia seus movimentos, sonha com vitórias e se dedica ao máximo. Mas, como acontece com a maioria dos jovens, ele descobre que talento e sucesso não aparecem da noite para o dia. O diferencial da narrativa está na forma como o pai encara esse processo. Em vez de apenas incentivar o filho, ele participa dos treinos, transforma os erros em aprendizado e cria momentos de cumplicidade que vão muito além do futebol.
Você não é burro. Ninguém nasce sabendo de tudo. A gente aprende com a prática.
(João quer ser o Messi, p. 11)
Com 48 páginas e ilustrações da artista gráfica italiana Elettra Cudignoto, o livro também aborda temas como bullying, comparação entre colegas e autoestima. Sem perder o tom leve e divertido, a autora mostra que a admiração por um ídolo pode ser uma oportunidade para conversar com os pequenos sobre frustrações, persistência e autoconhecimento.
Em um momento em que o futebol volta ao centro das atenções por causa da Copa do Mundo, João quer ser o Messi amplia a discussão para além dos resultados em campo. A obra convida pais e educadores a refletirem sobre uma pergunta importante: é possível admirar um ídolo sem deixar de descobrir quem você realmente é?
Ficha técnica
Título: João quer ser o Messi
Subtítulo: A história de um menino, seu sonho e o amor incondicional do pai
Autora: Tanya Preminger
Ilustração: Elettra Cudignoto
Editora: Hábito
ISBN-13: 978-6584795495
Tamanho: 20 x 20 cm
Páginas: 48
Gênero: Infantil
Idade: 4 a 8 anos
Valor: R$ 49,90
Onde encontrar: Amazon, site da Hábito e principais livrarias do país
Sobre a autora: A autora premiada Tanya Preminger tem livros que figuram em listas de best-sellers nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Itália, e já foram traduzidos para diversos idiomas, incluindo alemão, espanhol, português, italiano, hindi, japonês e chinês. Nascida na Rússia, Tanya viveu por alguns anos nos Estados Unidos e, atualmente, mora em Israel com sua família.
Instagram: @tanya_prem
Sobre a editora: A Editora Hábito, selo de aperfeiçoamento pessoal da Editora Vida, é dedicada a conectar leitores a narrativas capazes de gerar mudanças significativas na rotina de cada um. Por meio de livros práticos e com linguagem de fácil entendimento, sobre temas como negócios, esportes, criatividade, empreendedorismo e neurociência, a editora se destaca há mais de quatro anos pela abordagem inovadora e relevante ao cenário contemporâneo.
Instagram: @editorahabito
Fonte: LC Comunicação
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