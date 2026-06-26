Juventus lança terceira camisa da nova era em homenagem ao ídolo Mão de Onça

Edição comemorativa celebra um dos maiores nomes da história grená e reforça proposta da SAF de preservar a tradição do clube; apenas 200 unidades serão comercializadas
O Juventus SAF apresenta sua terceira camisa desde o início da nova gestão do futebol do clube. Em edição limitada de apenas 200 unidades, o uniforme presta homenagem a Durval de Moraes, o eterno Mão de Onça, um dos maiores goleiros da história juventina e personagem marcante do futebol brasileiro.
Depois do lançamento da primeira camisa da era SAF, inspirada no uniforme do antigo Fiorentino e na conquista invicta do Campeonato Paulista de 1934, e da segunda camisa, que resgatou as raízes italianas do clube, o Juventus volta a utilizar um uniforme especial para celebrar sua própria história e reverenciar um de seus maiores ídolos.
A iniciativa reforça uma das diretrizes da SAF: aliar modernização da gestão à preservação da identidade, da tradição e da memória do Moleque Travesso.
Mão de Onça defendeu o Juventus entre as décadas de 1950 e 1960 e construiu uma trajetória que o colocou entre os maiores atletas da história do clube. Além da identificação com a camisa grená, seu nome ficou eternizado no futebol mundial por ter sido o goleiro que sofreu o gol considerado pelo próprio Pelé como o mais bonito de sua carreira, marcado na Rua Javari, em 2 de agosto de 1959.
O lance nunca foi registrado em vídeo, mas tornou-se um dos episódios mais emblemáticos do futebol brasileiro e motivou, anos depois, a instalação de um busto em homenagem ao Rei do Futebol na entrada do Estádio Conde Rodolfo Crespi.
Agora, o Juventus SAF volta os holofotes para outro protagonista daquela história. A camisa comemorativa celebra o legado de Mão de Onça e busca manter viva a memória de um personagem fundamental na construção da identidade grená.
Com apenas 200 peças disponíveis, o lançamento une exclusividade, tradição e valorização da história do clube, reforçando o compromisso da nova gestão em preservar seus ídolos enquanto projeta o Juventus para uma nova fase dentro e fora de campo.
A venda está disponível a partir desta sexta-feira (26), às 18h, apenas no site: lojajuventussaf.com.br
Fonte e foto: PressFC
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