Do camisa 10 às seleções históricas: Minha Biblioteca reúne leituras para viver a Copa do Mundo de 2026 além dos gramados

Plataforma destaca obras sobre a história das Copas, grandes nomes do futebol, liderança esportiva e saúde mental dos atletas
Com a Copa do Mundo de 2026 atraindo a atenção de torcedores em todo o planeta, o interesse pelo universo do futebol também se estende para além dos jogos. Para quem deseja aprofundar esse olhar durante o torneio, a Minha Biblioteca, plataforma digital de livros acadêmicos e profissionais, disponibiliza obras que exploram diferentes dimensões do futebol.
O acervo reúne títulos voltados tanto para apaixonados pelo esporte quanto para estudantes e profissionais interessados em compreender os aspectos históricos, culturais, econômicos e comportamentais que cercam a modalidade.
Confira algumas sugestões de leitura para acompanhar a competição sob novas perspectivas:
Os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, de Marcelo Barreto
O camisa 10 se tornou um dos maiores símbolos da identidade do futebol brasileiro. Nesta obra, Marcelo Barreto traça o perfil de jogadores que ajudaram a consolidar essa tradição, entre eles Pelé, Zico, Rivellino, Raí, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. O livro resgata momentos marcantes de suas carreiras e a influência que exerceram dentro e fora dos gramados.
As melhores seleções brasileiras de todos os tempos, de Milton Leite
As equipes campeãs de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, além da emblemática seleção de 1982, são retratadas em uma obra que combina entrevistas, bastidores e relatos históricos. O livro ajuda a entender por que esses times permanecem entre os mais admirados do futebol mundial.
Marketing esportivo: uma visão estratégica e atual, de Marco Antônio Carvalho Alves de Siqueira
Além da paixão dos torcedores, o futebol movimenta uma das maiores indústrias do entretenimento mundial. A obra aborda conceitos e práticas do marketing esportivo, mostrando como clubes, federações, patrocinadores e organizadores de eventos utilizam estratégias para fortalecer marcas, gerar receitas e ampliar o engajamento do público.
Os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro, de Maurício Noriega
Muito além da área técnica, os treinadores são responsáveis por liderar grupos, definir estratégias e conduzir equipes em momentos decisivos. O livro apresenta alguns dos profissionais mais importantes da história do futebol brasileiro, destacando estilos de liderança, métodos de trabalho e conquistas.
As melhores seleções estrangeiras de todos os tempos, de Mauro Beting
As Copas do Mundo também foram construídas por seleções que deixaram um legado duradouro para o esporte. Mauro Beting apresenta equipes que revolucionaram a forma de jogar, como a Hungria de 1954, a Holanda de 1974, a Argentina de 1986 e a França de 1998, destacando suas características técnicas e o legado deixado para as gerações futuras.
Os 11 maiores goleiros do futebol brasileiro, de Luís Augusto Símon
As grandes defesas também fazem parte dos capítulos mais memoráveis do futebol. Nesta obra, Luís Augusto Símon revisita a trajetória de goleiros que se tornaram referência em suas posições, como Barbosa, Gilmar, Leão, Taffarel, Rogério Ceni, Marcos, Dida e Júlio César. A narrativa revela desafios, vitórias e episódios que marcaram suas carreiras.
Psiquiatria do esporte, de David R. McDuff e Helio Fádel
A preparação para grandes competições envolve muito mais do que treinamento físico e técnico. O livro discute temas como controle emocional, concentração, pressão por resultados e saúde mental, oferecendo uma visão aprofundada sobre fatores psicológicos que influenciam o desempenho de atletas de alto rendimento.
Com o catálogo, a Minha Biblioteca convida os leitores a explorar o futebol sob diferentes ângulos. Uma oportunidade para aproveitar o clima da Copa do Mundo de 2026 e descobrir histórias que ajudam a explicar por que o esporte segue mobilizando gerações em todos os continentes.
Sobre a Minha Biblioteca
A Minha Biblioteca (MB) tem experiência em atender ao mercado educacional e faz parte da jornada de sucesso de milhares de estudantes. Oferecemos uma plataforma integrada de conteúdo que cumpre com excelência as exigências do MEC, além de apoiar as IES na gestão de recursos educacionais. Como fazemos isso? Com tecnologia, inovação, suporte acadêmico e um acervo de livros digitais amplo e qualificado. Mais informações, acesse o site: minhabiblioteca.com.br
Fonte: Bendita imagem
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