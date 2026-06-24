Brasil x Escócia: Estudo revela os jogadores da seleção mais populares entre companheiros nas redes sociais

A união de um elenco de futebol vai muito além das quatro linhas e, na era digital, as redes sociais tornaram-se um termômetro da intimidade entre os atletas. Análise exclusiva do Somos Fanáticos a respeito da dinâmica no Instagram entre os 26 jogadores às vésperas da partida entre Brasil e Escócia, que definirá o destino da seleção na Copa do Mundo, revelou curiosidades sobre os bastidores do grupo: apenas oito dos 26 atletas são unanimidade, seguidos por todos os companheiros; jogadores da mesma posição, que estão no segundo Mundial juntos, não se seguem na rede social; Neymar, criticado por Luiz Henrique no passado, é seguido pelo jogador do Zenit (RUS), mas não o segue de volta.
Os campeões da popularidade: os mais seguidos do elenco
As informações no estudo foram coletadas no último dia 22 de junho. Alguns dos principais medalhões do grupo estão no topo do ecossistema digital da seleção. Oito jogadores são seguidos por todos os outros: Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr., Neymar, Matheus Cunha, Raphinha e Gabriel Martinelli.
Alisson, Ederson Moraes e Casemiro também aparecem como muito populares no elenco. O goleiro titular é seguido por 23 dos 25 jogadores possíveis; o reserva conta com 24 jogadores entre os seguidores e o volante também conta com 23 jogadores do elenco entre os seguidores no Instagram.
Os menos seguidos pelos colegas de seleção
Quem se juntou por último à seleção brasileira é quem é menos popular entre os jogadores. Ederson, que substituiu Wesley às vésperas da Copa do Mundo depois que o lateral-direito sofreu lesão e teve de ser cortado, é o jogador com menos seguidores entre os colegas de elenco. Dos 25, 17 estão seguindo o meia do Atalanta (ITA).
Rayan é outro que se integrou ao grupo da seleção há pouco tempo. Convocado pela primeira vez ainda este ano, conquistou vaga na Copa do Mundo, mas ainda não tanto no Instagram dos companheiros. O atacante é seguido por 18 dos 25 colegas que tentam com ele o hexa para a seleção brasileira.
Quem mais segue os companheiros; quem menos segue o grupo
Existem jogadores que fazem questão de estar presentes no Instagram dos companheiros. Eles seguem os 25 jogadores possíveis do grupo formado por Carlo Ancelotti, sem distinção entre veteranos e novatos. São eles: Danilo, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Lucas Paquetá, Vini Jr., Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.
Existem também os jogadores que não estão muito preocupados em seguir os companheiros nas redes sociais. Rayan, por exemplo, não segue oito companheiros de elenco. Sem ser seguido por sete, é quem menos está conectado aos companheiros no Instagram. Mais antigo no grupo da seleção, Neymar é seguido por todos, mas não segue seis jogadores. Entre eles Luiz Henrique. O atacante gerou polêmica em 2025 ao dizer em entrevista que Neymar poderia “ajudar um pouquinho, marcar, correr para todo mundo”.
Jogadores que não se seguem mutuamente
Com um grupo tão heterogêneo de jogadores, com 15 atletas com duas Copas do Mundo pelo Brasil ou mais, e outros com menos de dez partidas pela seleção, é normal que existam casos de jogadores que não se seguem mutuamente. São vários, na seleção brasileira convocada por Carlo Ancelotti.
O caso que chamou mais a atenção foi o de Marquinhos e Bremer. Ambos são zagueiros e por isso, costumam passar mais tempo juntos, por causa dos treinos setorizados que são comuns de acontecer. Além disso, estão na segunda Copa do Mundo juntos - antes, Marquinhos defendeu o Brasil em 2018 e em 2022, enquanto Bremer esteve em 2022 também. Mesmo assim, eles não se seguem no Instagram.
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