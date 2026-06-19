Museu do Futebol reúne torcidas autistas em exibição de Brasil x Escócia

Transmissão gratuita do jogo é aberta a todos, mas recebe especialmente cerca de 100 pessoas de torcidas e coletivos que defendem inclusão e cultura de paz
O Museu do Futebol transforma o dia 24 de junho em uma grande celebração para a transmissão da partida Brasil x Escócia, às 19h, pela Copa do Mundo, com uma ação que coloca a inclusão no centro da experiência. A exibição é aberta a todas as pessoas, mas a instituição receberá, especialmente, cerca de 100 integrantes de torcidas autistas de quatro clubes paulistas – Autistas Alvinegros, Autistas Alviverdes, Sou Tricolor Autista e Santos Inclusão – que vão deixar a rivalidade de lado para torcer pelo Brasil, não apenas juntas, mas vestindo uma mesma camisa amarela criada especialmente para a ocasião.
Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
Referência em acessibilidade e inclusão, o Museu do Futebol preparou o ambiente do auditório para o acolhimento e convivência dos grupos, que virão em ônibus oferecidos pelo museu. Cada torcida vem de um ponto de encontro próprio, para se encontrar na festa pouco antes de a partida começar, numa celebração não apenas ao Brasil, mas à cultura de paz no futebol.
``A expectativa é grande, tanto pela vitória do Brasil quanto por essa experiência inédita que o Museu do Futebol está proporcionando ao público neurodivergente. Acredito que será um momento de muita alegria, compartilhamento e diversão para todas as famílias presentes. Agradeço imensamente ao Museu do Futebol por tornar possível uma iniciativa tão especial e inclusiva´´, disse Barbara Luise da Silva, da torcida Autistas Alviverdes.
Para Rosângela Barbosa, do Tricolor Autista, o convite do Museu gerou grande expectativa no grupo:
``A torcida Sou Tricolor Autista já está na contagem regressiva para o jogo Brasil x Escócia. Será uma experiência acessível e inclusiva. A expectativa é viver cada lance com conforto, emoção e muita alegria.´´
A transmissão acessível para pessoas autistas é aberta também a outras pessoas, bastando se inscrever através deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFNtjx-rrRsi-LLJdpxXvYCI8dKm1AZBOn7TX7JayGryagw/viewform. As vagas são limitadas à lotação do espaço.
Jogo em clima de “Sessão Azul”
As chamadas “sessões azuis” no cinema são iniciativas pensadas para oferecer um ambiente acolhedor, confortável e livre de julgamentos, especialmente para pessoas autistas e seus familiares. A proposta busca respeitar questões sensoriais, proporcionando uma experiência mais segura e tranquila. Inspirado nesse conceito, o Museu do Futebol fez essa adaptação para a exibição do jogo do Brasil, criando um ambiente mais acessível para quem costuma se sentir sobrecarregado com os estímulos típicos dos dias de partida.
Durante o jogo, o auditório ficará com luzes acesas e volume de som reduzido. Serão disponibilizados protetores auriculares, para quem precisar. Todos os participantes terão liberdade para circular pelo ambiente. O objetivo é garantir que mais pessoas possam vivenciar a emoção de torcer pela Seleção Brasileira com conforto, respeito e acolhimento.
A transmissão é gratuita e aberta ao público, integrando a programação especial do museu durante o período da Copa do Mundo. Neste dia, para esperar o Brasil entrar em campo, o museu fica aberto até 18h45, tanto a exposição principal quanto a temporária Amarelinha, que conta a história da camisa amarela do Brasil. A entrada será permitida até 17h45.
O espaço contará com atividades temáticas voltadas a torcedores de todas as idades. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar uma programação gratuita com atividades culturais e educativas, como jogos temáticos sobre seleções e Copas do Mundo e com roda de chorinho. Além da partida do Brasil, haverá também exibição de Suíça x Canadá (no telão) e Bósnia Herzegovina x Catar (auditório), ambas às 16h.
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
Quarta-feira, 24 de junho
9h às 21h | Pracinha da Copa
Jogos, atividades educativas, roda de samba antes e no intervalo das partidas e área de convivência com venda de comidas e bebidas.
9h às 15h | Exibição de filmes e jogos antigos
11h, 14h e 17h | Visitas educativas para o público espontâneo
Grupos de até 20 pessoas, por ordem de chegada.
Ponto de encontro: Sala Grande Área.
Jogos educativos temáticos
11h | Mascotes e Bandeiras
14h | Memoryball (escudos e seleções)
17h | Mundo das Copas
16h | Transmissões de jogos da Copa
Suíça x Canadá (telão)
Bósnia Herzegovina x Catar (auditório)
18h | Roda de chorinho com Bob Mendes
9h às 18h45 | Exposições
Entrada permitida até 17h45
Funcionamento da exposição principal e da temporária Amarelinha.
19h | Brasil x Escócia
Transmissão ao vivo no telão e auditório
Auditório com Autistas Alvinegros, Autistas Alviverdes, Sou Tricolor Autista e Santos Inclusão.
SERVIÇO
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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