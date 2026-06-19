sexta-feira, 19 de junho de 2026

Museu do Futebol reúne torcidas autistas em exibição de Brasil x Escócia


Transmissão gratuita do jogo é aberta a todos, mas recebe especialmente cerca de 100 pessoas de torcidas e coletivos que defendem inclusão e cultura de paz


O Museu do Futebol transforma o dia 24 de junho em uma grande celebração para a transmissão da partida Brasil x Escócia, às 19h, pela Copa do Mundo, com uma ação que coloca a inclusão no centro da experiência. A exibição é aberta a todas as pessoas, mas a instituição receberá, especialmente, cerca de 100 integrantes de torcidas autistas de quatro clubes paulistas – Autistas Alvinegros, Autistas Alviverdes, Sou Tricolor Autista e Santos Inclusão – que vão deixar a rivalidade de lado para torcer pelo Brasil, não apenas juntas, mas vestindo uma mesma camisa amarela criada especialmente para a ocasião.

Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.   

Referência em acessibilidade e inclusão, o Museu do Futebol preparou o ambiente do auditório para o acolhimento e convivência dos grupos, que virão em ônibus oferecidos pelo museu. Cada torcida vem de um ponto de encontro próprio, para se encontrar na festa pouco antes de a partida começar, numa celebração não apenas ao Brasil, mas à cultura de paz no futebol.

``A expectativa é grande, tanto pela vitória do Brasil quanto por essa experiência inédita que o Museu do Futebol está proporcionando ao público neurodivergente. Acredito que será um momento de muita alegria, compartilhamento e diversão para todas as famílias presentes. Agradeço imensamente ao Museu do Futebol por tornar possível uma iniciativa tão especial e inclusiva´´, disse Barbara Luise da Silva, da torcida Autistas Alviverdes. 

Para Rosângela Barbosa, do Tricolor Autista, o convite do Museu gerou grande expectativa no grupo:

``A torcida Sou Tricolor Autista já está na contagem regressiva para o jogo Brasil x Escócia. Será uma experiência acessível e inclusiva. A expectativa é viver cada lance com conforto, emoção e muita alegria.´´ 

A transmissão acessível para pessoas autistas é aberta também a outras pessoas, bastando se inscrever através deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFNtjx-rrRsi-LLJdpxXvYCI8dKm1AZBOn7TX7JayGryagw/viewform. As vagas são limitadas à lotação do espaço.   

Jogo em clima de “Sessão Azul” 

As chamadas “sessões azuis” no cinema são iniciativas pensadas para oferecer um ambiente acolhedor, confortável e livre de julgamentos, especialmente para pessoas autistas e seus familiares. A proposta busca respeitar questões sensoriais, proporcionando uma experiência mais segura e tranquila. Inspirado nesse conceito, o Museu do Futebol fez essa adaptação para a exibição do jogo do Brasil, criando um ambiente mais acessível para quem costuma se sentir sobrecarregado com os estímulos típicos dos dias de partida. 

Durante o jogo, o auditório ficará com luzes acesas e volume de som reduzido. Serão disponibilizados protetores auriculares, para quem precisar. Todos os participantes terão liberdade para circular pelo ambiente. O objetivo é garantir que mais pessoas possam vivenciar a emoção de torcer pela Seleção Brasileira com conforto, respeito e acolhimento. 

A transmissão é gratuita e aberta ao público, integrando a programação especial do museu durante o período da Copa do Mundo. Neste dia, para esperar o Brasil entrar em campo, o museu fica aberto até 18h45, tanto a exposição principal quanto a temporária Amarelinha, que conta a história da camisa amarela do Brasil. A entrada será permitida até 17h45.  

O espaço contará com atividades temáticas voltadas a torcedores de todas as idades. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar uma programação gratuita com atividades culturais e educativas, como jogos temáticos sobre seleções e Copas do Mundo e com roda de chorinho.  Além da partida do Brasil, haverá também exibição de Suíça x Canadá (no telão) e Bósnia Herzegovina x Catar (auditório), ambas às 16h.  

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL  

Quarta-feira, 24 de junho 

9h às 21h | Pracinha da Copa 

Jogos, atividades educativas, roda de samba antes e no intervalo das partidas e área de convivência com venda de comidas e bebidas. 

9h às 15h | Exibição de filmes e jogos antigos 

11h, 14h e 17h | Visitas educativas para o público espontâneo 

Grupos de até 20 pessoas, por ordem de chegada. 

Ponto de encontro: Sala Grande Área. 

Jogos educativos temáticos 

11h | Mascotes e Bandeiras 

14h | Memoryball (escudos e seleções) 

17h | Mundo das Copas 


16h | Transmissões de jogos da Copa 

Suíça x Canadá (telão) 

Bósnia Herzegovina x Catar (auditório) 


18h | Roda de chorinho com Bob Mendes 


9h às 18h45 | Exposições 

Entrada permitida até 17h45 

Funcionamento da exposição principal e da temporária Amarelinha. 


19h | Brasil x Escócia 

Transmissão ao vivo no telão e auditório 

Auditório com Autistas Alvinegros, Autistas Alviverdes, Sou Tricolor Autista e Santos Inclusão. 


SERVIÇO  

Museu do Futebol   

Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo   

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)   

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)   

R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)   

Crianças até 7 anos não pagam   

Grátis às terças-feiras   

Garanta o ingresso pela internet:   

Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas   


SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL   

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.   

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.    

PATROCINADORES E PARCEIROS  

A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux.  O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.  

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)