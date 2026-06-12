Dois em cada três brasileiros ainda vestem a camisa do Brasil mesmo diante de incertezas sobre o país 

Pesquisa nacional revela que sentimento de pertencimento permanece forte mesmo diante do cansaço emocional, da insegurança financeira e da descrença nas instituições
Os brasileiros estão cansados, preocupados com o futuro e desconfiados das instituições. Ainda assim, dois em cada três afirmam ter orgulho de ser brasileiros. O dado, revelado pela pesquisa O Brasil de Agora, realizada pelo Instituto de Pesquisa Aerah House com 2 mil entrevistados em todas as regiões do país, ajuda a compreender uma das principais características do Brasil contemporâneo: a capacidade de preservar o sentimento de pertencimento mesmo em meio a um cenário marcado por incertezas e insatisfação.
O levantamento mostra que apenas 24% dos brasileiros acreditam que o país está seguindo na direção certa. Ao mesmo tempo, 70% afirmam ter pouca confiança de que o governo ajuda a população como deveria. Apesar disso, 66% dizem ter orgulho de ser brasileiros, indicando que a identidade nacional permanece mais forte do que a avaliação sobre o momento vivido pelo país.
Para Fernanda Faria, sócia-fundadora do Instituto de Pesquisa Aerah House, os resultados revelam uma distinção importante feita pelos próprios brasileiros.
``Os dados mostram que o orgulho nacional não está sendo sustentado pela avaliação do momento atual. Os brasileiros conseguem reconhecer os problemas e as incertezas do presente sem que isso enfraqueça o sentimento de pertencimento. É possível estar insatisfeito com os rumos do país e, ao mesmo tempo, continuar se reconhecendo como parte dele´´, analisa.
Segundo a pesquisa, esse orgulho parece estar menos relacionado ao desempenho das instituições e mais conectado à experiência de viver o Brasil. Aspectos como cultura, relações sociais, história compartilhada e identidade coletiva continuam exercendo um papel importante na forma como os brasileiros enxergam a si mesmos e ao país.
O estudo também retrata uma população sob forte pressão emocional. Quatro em cada dez brasileiros relatam cansaço emocional frequente, enquanto 47% afirmam sentir que têm pouco controle sobre a própria vida. Além disso, 59% dizem que precisam se dar conta de tudo mesmo quando estão exaustos, refletindo uma rotina marcada por sobrecarga e preocupações constantes.
Apesar desse cenário, a esperança segue presente. A pesquisa aponta que 82% dos brasileiros demonstram algum grau de confiança no futuro. Desse total, 36% enxergam oportunidades claras para melhorar de vida e 46% acreditam que, apesar das dificuldades, ainda é possível avançar.
``Existe uma convivência entre preocupação e esperança. As dificuldades não eliminam a expectativa de progresso. O orgulho de ser brasileiro pode funcionar como uma referência positiva em meio às incertezas, reforçando um sentimento de continuidade e pertencimento mesmo em períodos mais desafiadores´´, afirma Fernanda.
E com a chegada da Copa do Mundo, o levantamento também ajuda a explicar por que símbolos nacionais continuam despertando emoções e mobilizando milhões de pessoas. Em uma sociedade cada vez mais concentrada nos desafios individuais e familiares, momentos coletivos ganham relevância por criarem experiências compartilhadas capazes de aproximar pessoas com diferentes realidades, opiniões e trajetórias.
Para Fernanda, a Copa continua sendo um dos principais espaços de conexão coletiva do país.
``Durante algumas semanas, milhões de brasileiros acompanham os mesmos acontecimentos, compartilham emoções semelhantes e voltam a se perceber como parte de algo maior do que suas rotinas e desafios individuais. A Copa não elimina as diferenças, mas cria um espaço simbólico comum onde a identidade nacional se torna mais visível´´, explica.
O estudo mostra ainda que símbolos como a camisa da Seleção Brasileira continuam carregando forte significado cultural. Embora seu sentido tenha se tornado mais plural ao longo dos anos, ela permanece como uma das principais representações da identidade nacional e do sentimento de pertencimento compartilhado por grande parte da população.
Os resultados da pesquisa sugerem que o Brasil chega à Copa de 2026 carregando contradições. Há desconfiança, preocupação e insatisfação com os rumos do país. Mas há também orgulho, esperança e um vínculo emocional que resiste às dificuldades. Em meio a um cenário de polarização e fragmentação social, dois em cada três brasileiros mostram que a identidade nacional continua sendo um dos poucos pontos de convergência capazes de unir o país.
Sobre a pesquisa
A pesquisa “O Brasil de Agora - A Vida Sob Novas Condições” foi realizada pela Aerah House com 2.000 brasileiros acima de 18 anos em todas as regiões do país.
Com mais de 25 perguntas de diversas frentes, a coleta foi realizada em abril de 2026, com amostra representativa da população brasileira por região, sexo, faixa etária e classe social. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
Sobre a Aerah House
A Aerah House é uma empresa brasileira de pesquisa, inteligência e análise de comportamento social focada em transformar dados em leituras culturais, emocionais e estratégicas sobre a sociedade contemporânea. A empresa atua no desenvolvimento de pesquisas de opinião, comportamento e tendências, buscando compreender como fatores econômicos, emocionais e sociais impactam decisões, percepções e relações humanas.
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