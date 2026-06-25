Vini Jr. supera Tostão e Ronaldo na média de participações diretas em gols em Mundiais

Depois de mais uma atuação decisiva de Vini Jr. pela seleção na Copa do Mundo de 2026, dessa vez contra a Escócia, o Bolavip Brasil decidiu vasculhar a história do futebol pentacampeão para saber se algum jogador conseguiu ter uma média superior a do camisa 7, que possui oito participações diretas em gol do Brasil em sete partidas de Mundiais. E descobriu que a resposta é apenas três: Leônidas da Silva, Ademir Menezes e Pelé
O levantamento descobriu ainda que Vini Jr, que estava empatado com Tostão e Ronaldo Fenômeno, ambos com média de uma participação direta em gol por jogo, superou os dois ídolos do futebol brasileiro e se isolou como o quarto jogador mais decisivo para o Brasil em Copas do Mundo. A média de Vini Jr. agora é de 1,14 participação direta por partida.
Neymar entra em campo e abaixa sua média
Vini Jr. entrou em campo contra a Escócia já à frente do maior jogador brasileiro da última década, Neymar, no quesito participações diretas em gols por partida nas Copas do Mundo. Com o retorno do camisa 10 aos gramados sem gols ou assistências, a diferença entre os dois aumentou.
Enquanto Vini chegou a oito participações diretas em sete jogos, Neymar tem 11 em 14 partidas. A média do camisa 7 é de 1,14; já a do camisa 10 foi para 0,78.
Entenda como trio no topo do ranking pode ter números subdimensionados
Para chegar aos números que colocam Vini Jr. no patamar dos maiores ídolos da história da seleção brasileira, o levantamento consultou a platafoma de dados Otpa, considerou os 20 jogadores com mais gols marcados pela seleção nas Copas e mais os 20 jogadores com mais assistências pelo Brasil em Mundiais. Ao somar os números e considerar a quantidade de partidas disputadas por cada um, a média foi alcançada.
Um detalhe importante não pode passar despercebido: as estatísticas de assistências só existem com precisão a partir da Copa do Mundo de 1966. Como consequência disso, o número de participações diretas de jogadores que atuaram nos Mundiais até 1962 pode estar subdimensionado.
O topo do ranking de participações diretas em gols por partida em Copas do Mundo é ocupado por três jogadores dessa era pré-1966. Leônidas da Silva fez oito gols em cinco jogos e ninguém sabe quantas assistências o craque deu nos Mundiais de 1934 e 1938.
Atrás dele está Ademir Menezes, autor de nove gols em seis partidas na Copa de 1950. O número de passes para gol que o atacante fez na campanha do vice-campeonato é um mistério. Foram 22 gols marcados pelo Brasil no total na competição.
Em terceiro lugar está Pelé. O Rei do Futebol soma, até onde se sabe, 18 participações diretas em 14 partidas de Copas do Mundo. O número não considera oito gols marcados em que Pelé estava em campo e que, por isso, pode ter sido o autor do passe para o gol. Ou seja, Pelé pode ter somado até 26 participações diretas em 14 jogos de Copa do Mundo.
Os dez jogadores mais decisivos para o Brasil em Copas do Mundo (média de participações diretas em gol por partida):
1 - Leônidas da Silva* (1934, 1938): 1,6 participação direta por jogo
2 - Ademir Menezes* (1950): 1,5 participação direta por jogo
3 - Pelé* (1958, 1962, 1966 e 1970): 1,28 participação direta por jogo
4 - Vini Jr. (2022, 2026): 1,14 participação direta por jogo
5 - Ronaldo (1994, 1998, 2002, 2006): 1 participação direta por jogo
6 - Tostão (1966, 1970): 1 participação direta por jogo
7 - Chico* (1950): 1 participação direta por jogo
8 - Vavá (1958, 1962): 0,9 participação direta por jogo
9 - Careca (1986, 1990): 0,88 participação direta por jogo
10 - Roberto Dinamite (1978, 1982): 0,8 participação direta por jogo
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