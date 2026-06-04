Figurinhas da Copa: Neymar é mais procurado e cresce a busca por versões falsas

Neymar, Vinícius Júnior e Lionel Messi estão entre os nomes que mais mobilizam os brasileiros
O Aposta Legal analisou os dados de quem pesquisa por figurinhas e constatou que o adesivo mais desejado pelos brasileiros ainda nem chegou aos pacotes. A análise completa está aqui: https://apostalegal.com/noticias/figurinhas-da-copa-2026.
Mesmo fora da versão inicial do álbum, Neymar é o jogador que mais despertou interesse dos colecionadores dos stickers. A ausência do atacante ganhou ainda mais peso depois da convocação para defender o Brasil e da confirmação de que a Panini fará uma atualização oficial da coleção.
Depois de Neymar, outros nomes que também aparecem entre os mais buscados pelos colecionadores são Vinícius Júnior, Lionel Messi, Endrick, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland e Jude Bellingham.
O ranking mostra como o interesse pelo álbum mistura estrelas brasileiras, ídolos globais e jogadores que chegam à Copa com status de promessa ou protagonista.
O que os brasileiros mais buscam sobre o álbum da Copa do Mundo?
Diante do álbum da Copa mais caro da história, parte do público parou de procurar apenas figurinhas e passou a procurar formas de não pagar por elas.
Dados do Google Trends para o Brasil revelam um crescimento expressivo das buscas por alternativas ao produto oficial no último mês. A busca por "figurinhas da copa para imprimir", por exemplo, cresceu 400% em maio deste ano.
O termo "PDF figurinhas da copa 2026" subiu 550%, enquanto uma série de variações entrou direto na categoria de buscas em rápido crescimento do Google, como "figurinhas da copa 2026 para imprimir grátis", "lista figurinhas da copa 2026 para imprimir" e até "figurinhas da copa para imprimir tamanho real 2026".
Ao lado da impressão caseira, cresce também a busca por atalhos mais arriscados. "Figurinhas falsas da copa 2026" aparece entre as pesquisas em ascensão, sinalizando que parte do público considera ativamente o mercado paralelo.
Quanto custa completar o álbum da Copa 2026 no Brasil?
No cenário ideal, sem nenhuma figurinha repetida, seriam necessários exatamente 140 pacotes para fechar as 980 figurinhas da coleção.
A R$ 7,00 cada, somados ao álbum brochura de R$ 24,90, o gasto chegaria a R$ 1.004,90, o equivalente a 62% de um salário mínimo, hoje em R$ 1.621.
O problema é que esse cenário não existe na vida real. As repetidas se acumulam rapidamente, e quanto mais perto do fim do álbum, mais difícil fica encontrar as figurinhas que faltam.
Sem recorrer a trocas, especialistas estimam que completar a coleção pode custar até R$ 7.362,90, mais de 4,5 salários mínimos. Quem participa de grupos de troca consegue baixar bastante esse valor, mas mesmo no melhor cenário a coleção representa um gasto que pesa no orçamento.
Sobre o Aposta Legal
Fundado em 2019, o Aposta Legal é uma plataforma dedicada a fornecer informações confiáveis e imparciais sobre apostas esportivas e cassinos online. Nosso objetivo é promover o jogo responsável e recreativo, oferecendo conteúdo de qualidade para apostadores no Brasil e em outros países.
Nenhum comentário:
Postar um comentário