Brasil x Escócia: César Sampaio lembra 1998 e diz que seleção ‘vai precisar ser resiliente para vencer os europeus’

O ex-volante César Sampaio tem muita história para contar sobre a Copa do Mundo. E o próximo adversário do Brasil, a Escócia, nesta quarta-feira (24), é uma velha conhecida. Em 1998, o titular daquela equipe brasileira viveu tarde de herói e vilão no Mundial na França.
Em entrevista exclusiva ao Bolavip Brasil, Sampaio contou como foi a experiência daquele jogo. Além de ser seu primeiro duelo em uma Copa do Mundo, a partida marcava a estreia da Seleção como a atual campeã em 1998. E o jogador teve uma montanha-russa de emoções.
``Eu me lembro disso como um sonho que se tornou realidade, tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. Tínhamos um histórico fantástico naquele ciclo. Um filme passou pela minha mente, desde a minha infância até, de repente, me tornar protagonista no cenário mundial. Assim que começou a partida, foi uma das emoções intensas. Marquei o primeiro gol da Copa do Mundo em uma jogada ensaiada que havíamos treinado meticulosamente com Zagallo, na qual Júnior Baiano deveria desviar a bola no primeiro poste´´, emocionou-se.
Porém, em seguida, César cometeu pênalti que colocou a Escócia novamente no jogo. O erro rendeu muita bronca de seu maior torcedor: o próprio pai. No final, um gol contra salvou o triunfo brasileiro.
``Liguei para meu pai logo após o jogo, e ele imediatamente começou a me dar uma bronca por causa do pênalti que cometi. Ele sequer mencionou o gol que marquei! Apenas me deu uma bronca e tanto. A preparação antes do jogo tinha sido incrivelmente tensa, uma noite sem dormir. Todos sabíamos que, se cometêssemos um erro, seria uma gafe de proporções mundiais. Mas, felizmente, tudo acabou bem e vencemos por 2 a 1´´, revelou com bom humor.
Dicas para encarar a atual Escócia
Ao que tudo indica, a Seleção Escocesa que vai entrar em campo diante do Brasil é mais cascuda do que a de 1998. Com muitos jogadores com destaque no futebol europeu, César prevê um confronto mais técnico do que aquele de 1998.
``Com a Escócia, o modelo padrão é aquele futebol inglês. É mais jogando por uma bola, tentando um jogo mais direto. São jogadores, parte deles na defesa, os dois laterais, todos com experiência. E o goleiro que atua na Premier League. São jogadores com experiências e vivências que podem contribuir bastante para a evolução da seleção na competição. Mas, creio que está bem parecido. É um futebol inglês, mais de força e técnica´´, analisou, destacando um nome em individual:
``Eles têm, no meio-campo, o McGinn também, o capitão, que é um diferencial técnico no Aston Villa. Mas é mais aquele jogo direto, de posição física, bola parada perigosa, um jogo mais de contato. Uma equipe que, na grande maioria das vezes, joga compacta e reativa nas transições´´, concluiu.
Para Sampaio, mesmo sendo uma Escócia mais forte do que a de 1998, o Brasil mantém total favoritismo. Se vencer, o Brasil pode encerrar o Grupo C na liderança. O empate pode deixar os pentacampeões em primeiro ou segundo lugar do grupo, dependendo do resultado da partida entre Marrocos e Haiti.
``Enfim, é um jogo mais lógico. Vejo mais dificuldades com Marrocos do que com a Escócia. Mesmo assim, o Brasil jogando bem, sim, é o favorito. A Escócia é mais próxima daquilo que a gente já viu, um jogo apertado, um jogo de pouco espaço. O Brasil é melhor, mas vai precisar ser resiliente´´, completou.
Pela Seleção Brasileira, César Sampaio atuou em 47 partidas e marcou sete gols. Na Copa do Mundo de 1998 foram três gols assinalados.
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