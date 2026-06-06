Ídolo francês diz que Ancelotti será maior da história se vencer a Copa: “No topo da lista”

A Seleção Brasileira se prepara para estrear na Copa do Mundo diante do Marrocos, no próximo dia 13, às 21h. Uma das maiores cartadas da CBF para o torneio foi a contratação do italiano Carlo Ancelotti, que chegou após insucessos no ciclo de Dorival Júnior, Fernando Diniz e Ramon Menezes. O italiano é o único a vencer títulos nacionais nas cinco principais ligas na Europa e, na opinião de Louis Saha, em entrevista exclusiva à plataforma Compare.bet, o técnico se tornará o maior de todos os tempos se vencer o Mundial de 2026 com o Brasil.
``Ganhar uma Copa do Mundo pode transformar Carlo Ancelotti no maior técnico da história. Ele é uma pessoa extraordinária e muitos jogadores o adoram porque é um mestre na gestão de grupo. Ele sabe encaixar suas ideias táticas, mas também tem ótima comunicação com os jogadores e uma inteligência futebolística impressionante. Sinceramente, conquistar tantos títulos com equipes e elencos diferentes é algo extraordinário´´, diz.
O francês multicampeão pelo United acrescenta que Ancelotti passaria outra lenda entre treinadores, Sir Alex Ferguson, por quem foi treinado durante cinco anos nos Red Devils e venceu quatro títulos, incluindo uma edição da Liga dos Campeões.
``Se ele vencer a Copa do Mundo, a discussão passará a ser se ele é o maior treinador de todos os tempos, porque Sir Alex Ferguson nunca trabalhou fora do Reino Unido. O Ancelotti já é considerado um dos melhores técnicos da história; uma Copa do Mundo poderia colocá-lo no topo dessa lista´´.
O francês também opinou sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo. Ele acredita que o camisa dez será imprescindível para o Brasil, dentro e fora de campo.
``Eu acho que o único jogador brasileiro que tem o mesmo nível de Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno é o Neymar. Ele é o líder da seleção, o maior artilheiro da história do Brasil e um jogador magnífico. Talvez fisicamente ele não esteja no seu melhor momento, mas a presença que transmite aos companheiros é enorme. Os adversários o respeitam. O Brasil precisa disso. O time precisa do Vini e do Neymar juntos. Se tiver apenas o Vini ou apenas o Neymar, acho que não vai funcionar´´, emenda.
``Os outros jogadores são bons, mas não são como Ronaldinho ou Ronaldo Fenômeno. Existe um jogador capaz de conduzir o Brasil até uma final de Copa do Mundo, e eu acredito que esse jogador seja o Neymar´´, aponta.
Entre os favoritos para o Mundial, Saha coloca o Brasil entre os postulantes, mas também inclui seleções menos faladas que podem surgir como zebras.
``A Copa do Mundo sempre gira em torno das grandes seleções, aquelas que sabem administrar bem o elenco. Com o novo formato, veremos um nível de desgaste físico e de viagens que também precisará ser gerenciado da maneira certa. Seleções como Alemanha, Espanha e outras sempre têm algo a oferecer. Vejo o Uruguai como um adversário muito complicado e até o Japão como uma possível surpresa. Essa competição vai ser interessante justamente por causa do formato completamente diferente´´, disse, complementando.
``Eu sempre cito a Argentina, mas também o Brasil. Essas equipes têm experiência. Elas sabem que uma Copa é decidida nos detalhes e sabem administrar naturalmente sua posição dentro do torneio. Taticamente, são seleções muito fortes. Além disso, contam com bancos de reservas capazes de fazer a diferença nos momentos decisivos das partidas´´, conclui.
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